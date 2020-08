Après Le ciel par-dessus le toitde l’autrice mauricienne Natacha Appanah, le Club de lecture virtuel de la Bibliothèque publique de Toronto a opté, le 13 août dernier, pour le recueil de nouvelles L’Exil et le Royaume d’Albert Camus paru en 1957.

Pour toute information utile, cette œuvre est la dernière création littéraire à être publiée par cet immense écrivain de son vivant. Composée de six nouvelles : La Femme adultère, Le Renégat, Les Muets, L’Hôte, Jonas et La pierre qui pousse, la thématique n’en demeure pas moins centrale : le sentiment d’inassouvissement dans le parcours semé d’embûches et de dilemmes qu’empruntent les personnages pour trouver un sens à leur vie et, par voie de conséquence, pour accéder au bonheur.

Pour cette troisième rencontre, la lecture était donc de taille! Les participants étaient invités à donner six avis pour le prix d’un! On comprend alors aisément que les impressions étaient mitigées et bien souvent contradictoires entre les lecteurs, mais également entre deux nouvelles abordées par le même lecteur.

En effet, malgré une thématique homogène, les histoires de ce recueil sont traitées par le romancier avec un ton différent, parfois violent, parfois drôle, parfois solidaire et parfois solitaire, et c’est bien là où réside toute la puissance de cette œuvre.

Pour Madelaine, « cette lecture était ambiguë », alors que pour Marici, « les six nouvelles étaient réussies pour six raisons différentes ». Aussi, la rareté étant toujours bonne à signaler, Joseph, un lecteur des plus assidus du Club et réputé de sévères critiques, une fois n’est pas coutume. Il a apprécié L’Exil et le Royaume avec un léger penchant pour La Femme adultère!

Quant à l’œuvre choisie pour la prochaine rencontre qui se déroulera le 15 septembre prochain, Peter Kupidura, animateur de l’événement et spécialiste des services en français au sein du réseau de la Bibliothèque publique de Toronto, a préféré garder le secret, mais on ne vous cache pas qu’on en a une petite idée…

SOURCE – Soufiane Chakkouche