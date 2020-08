Artash, élève de 8e année à l’École secondaire Toronto Ouest, et sa sœur, Arushi, élève de 5e année à l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau, remportent le prix du Défi Space Apps 2020, édition spéciale Covid-19 de la NASA.

Leur projet intitulé The Masked Scales (qu’ils ont appelé Les écailles masquées en français) s’est démarqué des 1422 soumissions et a reçu la mention Most Inspirational (le projet le plus inspirant).

Le duo créatif a profité du confinement pour jumeler ses passions, l’espace, la robotique, le code et la musique, pour créer une pièce musicale qui représente les contrastes et les changements vécus avant et après le confinement.

Leur création est un instrument qui mesure les bruits de la rue, la circulation routière, la pollution et l’intensité de la lumière extérieure de Toronto lors du confinement imposé par la pandémie de la Covid-19.

Pour ce faire, nos deux jeunes créateurs ont utilisé des outils virtuels qu’ils connaissent bien et dont ils ne voulaient pas perdre les acquis. En effet, ils ont utilisé l’intelligence artificielle pour compter les véhicules à partir de vidéos et la langue de programmation Python pour évaluer les changements qui se sont produits pendant et après le confinement.

Enfin, ils ont converti leurs données en une mélodie, en utilisant quatre instruments de musique (chacun représentant un changement dans différentes variables) : marimba (lumière), vibraphone (pollution), piano (bruit de rue), flûte (nombre de cas de Covid-19 à Toronto). Le tempo de la musique a été déterminé en utilisant les données de NASA VIIRS et le nombre de véhicules avant et après le confinement.

Alors que le coronavirus a un impact sur la vie quotidienne des enfants, Artash et Arushi ont transformé leur temps libre en une occasion d’apprentissage amusante et unique tout en restant en sécurité à la maison.

Quand on leur demande ce qui était le plus excitant dans tout cela, ils n’hésitent pas à mentionner la chance d’avoir reçu les félicitations de l’astronaute canadien Joshua Kutryk qui leur a dit avoir été inspiré par leur projet!

SOURCE – Page Facebook du Conseil scolaire Viamonde