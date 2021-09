Trente ans, ça se fête. Pas facile de former des bases, surtout en tant que minorité langagière. Pourtant, c’est ce que la Coopérative radiophonique de Toronto (CRT), fondée en 1991, a réussi à faire. C’est elle qui gère, entre autres, la radio francophone communautaire CHOQ-FM et le portail en ligne, GrandToronto.ca. C’est donc une soirée virtuelle décontractée qui a rendu hommage à 30 ans d’accomplissements.

Pour Zaahirah Atchia, la directrice générale de la CRT, cette célébration évoque des souvenirs d’un cheminement fort en émotion et loin d’être linéaire. En fait, c’est l’image du boxeur Rocky qui lui vient en tête.

« À force de persévérer, la CRT a réussi à relever une succession de défis, tout comme Rocky. Nous avons fait preuve de ténacité, d’optimisme et de combativité », déclare-t-elle lors de son discours d’ouverture. Maintenant, l’avancée de la coopérative CHOQ-FM ainsi que celle du portail Grand Toronto est reconnue comme un modèle de réussite.

La radio CHOQ-FM est apparue comme chaîne participative pour la communauté francophone tout doucement en 2003, et c’est en 2006 qu’elle entre en ondes sur le FM, avec une volonté ardue de desservir la population francophone de Toronto.

En fait, son premier nom se trouve à être CKIE-FM, un clin d’œil au cri de ralliement de l’Ontario – C’est qui? C’est quoi? C’est l’Ontario français, etc. La chaîne peut maintenant être entendue jusqu’à Barrie au nord de Toronto.

Plusieurs participants à la soirée de célébration le confirment : cette radio permet une unification des francophones de la région, un rassemblement au quotidien. C’est d’ailleurs devenu très important durant la pandémie. Alors qu’aucun événement n’avait lieu, la radio est devenue le lieu de rencontre de la communauté francophone et francophile (francofun et francofeel) en confinement.

De plus, à l’ère du numérique, CHOQ-FM continue ses avancées avec des projets de diversification, la stabilisation de ses finances et la consolidation de ses acquis. La Coop se propose comme firme de marketing, studio de productions d’évènement en direct et se réinvente dans son aventure vers le numérique toujours avec but premier le bien-être de ses auditeurs.

D’ici quelques mois, de nouveaux projets verront le jour pour la CRT, notamment une émission participative et une campagne de sensibilisation envers le racisme en plus du lancement d’un nouveau site Web.

Il ne faut pas non plus oublier la programmation musicale variée, un élément incroyablement fort qui reflète la pluralité de la communauté francophone de la Ville reine.

« Au fond, c’est une célébration de la solidarité communautaire et de sa participation, car sans vous il n’y a rien », s’exclame Mme Atchia en remerciement.

Au cours des célébrations, la Société d’histoire de Toronto a décerné un prix de mérite à la CRT pour sa contribution à l’épanouissement du Canada français. Longue vie à la CRT!