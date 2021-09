Esther Carenza

L’ampleur des incendies de forêts dévastateurs qui sévit dans le nord de l’Ontario semblent s’éterniser sans répit. Le 8 septembre 2021, 57 feux de forêt actifs brûlaient dans le nord-ouest de l’Ontario. À l’heure actuelle, il y a six incendies actifs dans le nord-est de l’Ontario. Le total des feux de forêt pour 2021 est de 1178, soit le double des 594 en 2020. La fin de la saison 2021 est le 31 octobre. Avec la pluie, viennent les orages, qui créent aussi d’autres incendies.

La destruction des forêts et l’arrêt des opérations forestières dans le Nord de l’Ontario en raison des incendies affectent non seulement l’Ontario sur le plan économique. Il n’y a pas seulement un impact pour les usines de pâtes et papiers ou le bois d’œuvre mais il y a également un impact sur la santé.

Plusieurs effets de la mauvaise qualité de l’air par les incendies de forêt sur la santé seront que les individus développeront de l’hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, aggravation de l’asthme et d’autres affections respiratoires. Si les résidents des zones mentionnées n’avaient pas les problèmes de santé indiqués, ils se développeront avec le temps si ces incendies persistent dans les années à venir.

L’Association pulmonaire du Canada en dit long sur la mauvaise qualité de l’air et les effets sur la santé, en particulier avec la COVID-19. Le SARS-CoV-2 est un virus, qui affecte directement les poumons. Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire ne sont pas plus susceptibles d’avoir ce virus mais sont plus susceptibles d’avoir une forme grave où ils seront hospitalisés.

Avec un problème cardiaque, la personne est prédisposée à la COVID-19 et à d’autres complications liées au virus et potentiellement même au vaccin.

Plusieurs centres de recherche universitaires faisaient partie intégrante des groupes de recherche qui ont identifié ces problèmes de santé à l’augmentation de la mortalité associée à COVID-19.

Les changements climatiques et COVID-19 peuvent nous amener vers une mort prématurée si nous ne portons pas plus attention à l’environnement d’une manière ou d’une autre. Les feux de forêts, la mauvaise qualité de l’air et COVID-19 sont un mélange néfaste non seulement pour la santé des résidents de ces régions mais aussi pour des populations à plus de mille kilomètres de distance.