La fin de l’été est associée de longue date aux épluchettes de blé d’Inde. Mais cette tradition en a pris pour son rhume alors que les organismes ne savent plus sur quel pied danser quant au déconfinement (ou pas) de la société.

C’est donc en se rassemblant en ligne pendant deux heures que quelques habitués du Cercle de l’amitié de la région de Peel ont souligné cette coutume canadienne-française depuis le confort de leur foyer.

Le programme de l’activité, en ce vendredi 3 septembre, était tout de même chargé. Les participants avaient été invités à interpréter des dialogues théâtraux, à raconter quelques blagues, à déclamer un monologue et à entonner des chansons à répondre. Plusieurs se sont prêtés au jeu en fonction de leurs goûts.

Il faudra que les francophones de Peel se contentent du virtuel pendant encore un bon moment puisque l’organisme en restera vraisemblablement à cette approche pour les prochains mois. Cela dit, rien n’est encore décidé à 100 % puisque le Cercle de l’amitié travaille à peaufiner sa programmation.

Ce sont entre autres les dates qui restent à déterminer : « On va avoir plein d’activités, mais on n’a pas la confirmation des animateurs », précise Dan Zein, agent de projet.

À titre d’exemple d’activités récurrentes, il y aura ainsi, chaque mois, un café-rencontre en ligne où les gens pourront partager. Pour ce qui est des événements spéciaux, l’organisme offrira une formation destinée aux aînés afin de les aider à développer leurs compétences de proches aidants.

Depuis un an et demi, le Cercle de l’amitié, à l’instar des autres organismes, s’appuie beaucoup sur le Web pour garder contact avec sa clientèle. La chaleur humaine propre aux activités en présentiel en pâtit, mais l’isolement des uns et des autres, en particulier les aînés, est maintenu à un minimum. En tout cas, faute de directions claires quant à l’évolution de la pandémie et aux politiques gouvernementales qui vont avec, le Cercle de l’amitié s’en tiendra donc largement au Web cet automne.