La 26e Assemblée générale annuelle (AGA) d’Oasis Centre des femmes (OCF) a eu lieu le jeudi 9 septembre et, pour une deuxième année, s’est déroulée en ligne en raison des restrictions sanitaires.

Comme plusieurs organismes, l’année qui s’achève a été particulièrement éprouvante, non seulement avec le saut rapide vers une programmation à distance, mais aussi pour le bien-être des employées qui se sont vues surchargées de demandes d’aide.

Malgré les changements opérationnels, Oasis Centre des femmes (OCF) est devenue une ligne d’aide encore plus en demande durant la pandémie. « L’équipe d’Oasis s’est démarquée par son action rapide pour faire face l’augmentation des demandes pouvant aller jusqu’à 57 % sur certains programmes », déclare Mariam Chartrand Guled, présidente du conseil d’administration (CA).

En bref, l’année a été fructueuse avec une quarantaine d’activités virtuelles, environ 600 interventions et suivis personnels chez les femmes, 775 réponses à des contacts d’urgence et 1053 appels à la ligne téléphonique Fem’aide. Au total, 2500 personnes ont bénéficié de l’appui des services du Centre. La directrice générale de l’organisme, Dada Gasirabo, remercie son équipe : « Oui, c’était une année sans précédent, mais aussi un dévouement sans précédent et je tiens à souligner le courage et le don de soi de cette belle équipe », affirme-t-elle.

Concernant ses états financiers, OCF se porte bien et ressort de son année financière avec un surplus d’environ 30 000 $ par rapport à l’année précédente. Ce montant est remis dans le budget pour l’année qui commence.

L’AGA a permis l’adoption de trois nouvelles membres au CA. Nathalie Pelletier, Laila Fateh et Sonja Vucicevic joignent les rangs de l’équipe d’Oasis. « C’est une cause tellement importante qui n’est souvent pas reconnue dans la société, mais l’importance de la cause facilite la tâche », partage Sonja Vucicevic à propos de son nouveau rôle de bénévole.

De même pour Julia Ballerio-Dupé, la présidente sortante : « Ça été un honneur de faire ce travail qui souvent, passe inaperçu ». Elle quitte le CA après six ans de service au sein de divers rôles au CA.

Pascale Andriamamonjy termine aussi son mandat au CA et quitte avec confiance que la relève saura bien continuer le travail.

Pour la prochaine année, Oasis Centre des femmes s’engage à une continuité et une innovation dans l’offre de ses services malgré le contexte général incertain de la pandémie. L’organisme poursuivra son avancée en mode virtuel accru et perfectionné et en peaufinant son modèle d’accueil, de traitement et de suivi.

PHOTO – Dada Gasirabo, directrice générale d’OCF