Le jeudi 30 juillet, le gouvernement de l’Ontario a détaillé son plan relatif à la rentrée scolaire en septembre. En classe ou pas? Telle était une des grandes questions que se posaient parents et enseignants et auxquelles le premier ministre Doug Ford a répondu.

Oui, les élèves retourneront en classe, mais avec d’infinies précautions. C’est d’abord en soulignant la diligence de son cabinet que M. Ford est entré dans le vif du sujet en évoquant le fait que l’Ontario a été, en mars dernier, la première province à fermer ses écoles : « Lorsque je regarde en arrière, je sais que nous avons fait le bon choix », s’est félicité le premier ministre.

Cet état de chose ne pouvait durer éternellement. L’isolement a été difficile à vivre pour de nombreux enfants et les parents ont dû composer avec le chamboulement de leur quotidien. Entretemps, les connaissances relatives au coronavirus se sont approfondies et le gouvernement est désormais en mesure de proposer une réouverture des écoles. « Je veux que les parents sachent que ce plan a été préparé par les meilleurs experts de l’Ontario », a renchéri Doug Ford.

Les élèves de l’élémentaire retourneront en classe cinq jours par semaine. Ce sera la même chose pour la plupart des élèves du secondaire à l’exception de ceux inscrits dans les écoles relevant de 24 conseils scolaires où la situation a été jugée plus délicate et pour lesquels un modèle pédagogique combinant le temps passé en classe et l’enseignement à distance sera mis en place. Les conseils scolaires francophones du Centre-Sud-Ouest ne sont pas affectés par cette mesure.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui n’en peuvent plus du masque : celui-ci sera imposé aux membres du personnel et aux élèves de la 4e à la 12e année. Des exemptions seront accordées à ceux qui, pour de sérieuses raisons, ne peuvent porter de masque.

Pour les plus jeunes, se couvrir le nez et la bouche ne sera pas obligatoire mais recommandé.

Ce qui fait désormais partie de la vie de tous les jours en termes de dépistage, de nettoyage, de limite du nombre de visiteurs, etc., continuera d’être appliqué. Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a annoncé qu’un montant de 310 millions $ sera accordé aux conseils scolaires pour les aider à défrayer les coûts relatifs à l’encadrement sanitaire. Qui plus est, le ministre a aussi fait savoir que les services de garde en milieu scolaire ouvriront eux aussi leurs portes en septembre.

PHOTO – Stephen Lecce