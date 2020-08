Au cours des derniers mois, les Canadiens ont suivi les consignes de santé publique et ont fait leur part pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Alors que nous prenons des mesures pour assouplir les restrictions et relancer notre économie en toute sécurité, nous devons continuer de travailler ensemble pour contenir le virus et assurer la santé et la sécurité des Canadiens.

Le vendredi 31 juillet, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford ont annoncé que les Canadiens pourront dès maintenant télécharger gratuitement Alerte COVID. Celle-ci est une nouvelle application mobile nationale qui a initialement été développée en Ontario et qui permet d’avertir les utilisateurs s’ils ont été exposés à une personne qui a contracté la COVID­‑19.

L’utilisation d’Alerte COVID est volontaire et représente un nouvel outil qui contribuera à limiter la propagation de la COVID-19. Lorsque l’application sera pleinement opérationnelle dans leur province ou leur territoire, les personnes qui auront obtenu un résultat positif à un test de dépistage recevront de leur autorité sanitaire une clé à usage unique qu’elles pourront enregistrer dans l’application. Ensuite, l’application avertira les autres utilisateurs qui auraient pu entrer en contact avec cette personne durant au moins 15 minutes au cours des 14derniers jours. Ces utilisateurs pourront alors communiquer avec les autorités sanitaires locales et obtenir des directives.

Par souci de respect de la confidentialité et de la vie privée de tous les Canadiens, l’application prévoit des mesures rigoureuses pour protéger toutes les données recueillies. Elle ne permet pas de localiser les utilisateurs ni de recueillir des renseignements personnels permettant de les identifier. De plus, les commissariats à la vie privée du Canada et de l’Ontario ont été consultés lors de la mise au point de l’application Alerte COVID, pour que les Canadiens qui l’utilisent puissent bénéficier de la meilleure protection de la vie privée possible.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec la province de l’Ontario pour lancer l’application Alerte COVID. Les autorités sanitaires de l’Ontario seront donc les premières à commencer la distribution de clés à usage unique. Le gouvernement du Canada travaille également avec les autres provinces et les territoires pour assurer leur participation dans les semaines et les mois à venir.

Un Conseil consultatif formé d’experts veillera à ce que l’application réponde aux normes les plus strictes en matière de santé publique, de protection des renseignements personnels et de technologie. Les membres du Conseil représentent la diversité régionale et culturelle du Canada. Ils possèdent aussi un large éventail de compétences, notamment dans les domaines de la santé, de la protection des renseignements personnels, de la gouvernance des données, de la science et de l’innovation. Les conseils des membres orienteront les phases de mise en œuvre et de déploiement de l’application.

La nouvelle application Alerte COVID n’est qu’un exemple de la façon dont le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires pour protéger la santé de tous les Canadiens et soutenir les efforts visant à relancer l’économie de façon graduelle et sécuritaire.

SOURCE – Gouvernement du Canada