Afin de trouver sa nouvelle stratégie de planification pour les cinq prochaines années, Centres d’Accueil Héritage (CAH) a fait appel à ses clients par le biais d’un sondage en septembre 2018. L’organisme a également organisé une série de consultations stratégiques à Oshawa et à Toronto avec ses clients et ses partenaires, dont Reflet Salvéo, l’Entité 4 et la Fondation Hélène Tremblay Lavoie.

« Nous voulons demander aux gens ce qu’ils voient de valide dans ce que nous faisons et ce que nous pourrions améliorer. Cela va nous aider dans la stratégie », confie Barbara Ceccarelli, directrice générale de CAH.

De la réunion de Toronto du 15 février dernier avec les partenaires est ressortie plusieurs idées intéressantes qui seront étudiées par l’organisme qui se consacre entre autres au bien-être des aînés.

Les participants ont notamment évoqué le problème d’intégration que vivent les aînés francophones dans un milieu à majorité anglophone. Certaines personnes âgées ayant des capacités cognitives réduites – démence, par exemple – ne pouvant plus être prises en charge par CAH ont des difficultés à trouver un lieu de résidence.

« Il y a une seule maison de retraite dans la région qui a un pavillon francophone, celle de Bendale Acres, mentionne Mme Ceccarelli. N’y aurait-il pas quelque chose à développer entre l’habitation à CAH et une maison de soins de longue durée comme à Bendale Acres pour mieux accompagner les gens? »

Une question qui est souvent revenue, que ce soit dans la consultation avec les partenaires à Toronto ou à Oshawa.

La problématique du logement à Toronto est également revenue assez souvent dans la discussion. « Les gens se posent beaucoup de questions par rapport à la disponibilité des logements. C’est devenu presque inexistant. Il y aurait besoin de plus de logements dans la ville de Toronto », souligne Mme Ceccarelli.

Un autre élément qui est ressorti de cette discussion est l’intégration de la communauté LGBTQ+ au sein de CAH. Être plus inclusif et avoir « un espace positif » est une idée qui a été lancée par Ronald Dieleman.

Toutes ces suggestions seront prises en compte par CAH qui devrait annoncer d’ici quelques mois son plan stratégique pour les cinq prochaines années.