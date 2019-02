Dans les locaux de La Passerelle IDE avait lieu, le vendredi 15 février, un atelier de maître Comment développer un « mindset » de réussite? Organisée par La Charité Léo, l’activité était animée par Rajaa Belle.

« Un mindset, qu’est-ce que cela veut dire exactement? Et bien pour parler en bon français, ce terme largement employé dans les livres et sur Internet signifie « l’état d’esprit ». Et pour réussir, autant dire qu’il est primordial d’avoir un état d’esprit en béton.

Dès le début, Rajaa Belle a mis les jeunes femmes en confiance. « Tout ce que vous nous dites aujourd’hui est confidentiel », dit-elle. Un bon moyen de délier les langues et de faire participer l’auditoire.

La coach continue en faisant faire aux jeunes femmes l’exercice du miroir qui consiste à écrire sur un papier tout ce qui nous passe par la tête en nous regardant dans le miroir. Le résultat ne fut pas très positif pour certaines femmes qui ont eu des mots assez sévères sur elles-mêmes.

Cette première étape s’appelle l’introspection, « une auto-évaluation de là où l’on en est », confie l’animatrice. Il est nécessaire de « faire le bilan des choses que l’on a du mal à faire et des choses que l’on a pu réussir. Il faut bien faire une analyse des deux », ajoute-t-elle.

La deuxième phase pour changer son mindset est de se fixer des objectifs et de les écrire. « Cela prend de la discipline, de l’endurance et de la détermination. Il faut se construire mentalement pour savoir affronter les échecs », glisse Rajaa Belle. On ne voit souvent pas toutes les années de labeur, de détermination et de travail qu’il y a derrière le succès d’autrui.

Visualiser sa réussite est aussi un composant essentiel, selon elle. « Bien savoir ce que l’on veut. Si l’on pense négativement, les choses négatives arrivent », souligne la coach.

On ne va pas se cacher que la réussite n’arrive pas en claquant des doigts et que le travail sur soi est quelque chose que l’on doit faire en permanence tout au long de sa vie. Pour avoir un état d’esprit de champion, il faut continuer à se former. « Lire des livres, aller à des conférences sur le sujet est un bon moyen », conclut Mme Belle.

Cet atelier a permis aux participantes de voir plus clair sur qui elles sont aujourd’hui et sur la façon d’avoir un état d’esprit positif.

PHOTO: Mme Belle a mis les femmes en confiance.