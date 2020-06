Le lundi 15 juin, Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé la programmation de la fête du Canada 2020. Le 1er juillet, les Canadiens d’un océan à l’autre sont invités à participer à une panoplie de célébrations virtuelles et à exprimer leur fierté. Cette année plus que jamais, la fête du Canada rassemblera les Canadiens pour cette célébration nationale importante, même si elle se déroule virtuellement.

C’est aussi l’occasion de souligner des moments clés de notre histoire, comme le 40e anniversaire de l’hymne « Ô Canada » et le rôle déterminant qu’a joué la Nation métisse dans l’entrée du Manitoba dans la Confédération il y a 150 ans.

Les activités proposées s’inspirent des grandes forces du Canada : la diversité culturelle, l’excellence sportive et artistique, la culture et les langues autochtones ainsi que l’esprit d’innovation. Où que vous soyez, vous pourrez y participer.

Le 1er juillet partout au pays et dans le monde

De 13 h à 14 h, regardez l’émission « La fête du Canada à travers le pays » sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC, ainsi qu’à la CPAC et sur les plateformes numériques de Patrimoine canadien à 13 h (HE).

L’émission de jour de la fête du Canada propose une tournée virtuelle des célébrations. En compagnie de Pierre-Yves Lord et de Serena Ryder, partez à la découverte de talentueux artistes à Yellowknife et à Moncton, en passant par Calgary, Winnipeg, Sudbury, Montréal et Québec.

De 20 h à 22 h, regardez l’émission du soir « La fête du Canada ensemble » sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC, ainsi que sur les plateformes numériques de Patrimoine canadien à 20 h (HE).

Animée par Pierre-Yves Lord et Serena Ryder, l’émission présente des collaborations artistiques originales entre artistes d’un bout à l’autre du pays, y compris des arrêts à Halifax, à Toronto et à Vancouver. On vous réserve tout un spectacle!

La soirée se terminera par un bouquet d’images des plus beaux feux d’artifice de la fête du Canada des années passées.

Suivez-nous sur les médias sociaux

En tout temps, et particulièrement le 1er juillet, joignez-vous à la conversation sur nos plateformes de médias sociaux. Soyez les premiers à recevoir les dernières nouvelles concernant la fête du Canada et prenez part aux activités amusantes.

Facebook : @PatrimoineCdn

Twitter : @PatrimoineCdn

Instagram : @o_canadiana

YouTube : @PatrimoineCdn

Utilisez le mot-clic #FêteduCanada dans vos publications.

SOURCE – Gouvernement du Canada