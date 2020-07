Le Lycée français Toronto (LFT) et le campus Glendon de l’Université York ont signé une nouvelle entente de partenariat unique pour collaborer dans le domaine de l’éducation en français, de la maternelle à l’université.

Le protocole d’entente signé le mercredi 24 juin permettra aux étudiants du programme de français langue seconde (FLS) de Glendon et aux nouveaux enseignants diplômés agréés de participer à une possibilité d’apprentissage intégré au travail afin d’acquérir une formation et de l’expérience dans un environnement de langue française.

Ce partenariat offrira également des avenues de formation continue pour les enseignants du LFT, des possibilités de recherche pour mieux connaître les pratiques exemplaires en FLS et des crédits pour les finissants et finissantes du LFT qui souhaitent continuer leurs études à Glendon.

Les deux établissements torontois s’engagent à offrir le plus haut niveau d’expertise pour l’exécution du programme éducatif en français. Le protocole d’entente réaffirme les valeurs communes de York et du LFT en matière de soutien d’une éducation ouverte et plurilingue à l’échelle mondiale.

« Nous sommes très heureux de nous joindre au campus Glendon de l’Université York dans le cadre de ce partenariat unique à Toronto qui donne une dimension supplémentaire à notre mission pédagogique et au parcours d’études de nos élèves. Ce partenariat solidifie nos racines canadiennes et renouvelle notre engagement envers notre communauté culturelle à la croisée de la France et du Canada. », a mentionné Jean-Pierre Faou, proviseur du LFT

Pour sa part, Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière de l’Université York a indiqué « qu’une priorité essentielle pour York est d’établir de nouveaux partenariats avec la communauté afin d’enclencher des changements positifs. Ce protocole d’entente offrira des possibilités de perfectionnement pour les enseignants du français langue seconde, intensifiera la recherche et le partage de pratiques exemplaires pour l’enseignement du FLS et créera des occasions d’éducation expérientielle pour les étudiants de Glendon afin de les aider à réussir sur le marché du travail. »

« Le campus Glendon s’est engagé à faire la promotion du français à Toronto et dans le monde entier. Avec cette entente, nous renforçons nos liens avec l’un des établissements francophones pivots de Toronto. Cette collaboration sera bénéfique pour nos deux communautés et appuiera le travail de nos chercheurs tout en créant des possibilités intéressantes pour nos étudiants » a ajouté Ian Roberge, principal par intérim du campus Glendon.

PHOTO (crédit: Collège universitaire Glendon) – Ian Roberge