Un autre événement qui se célèbre avec les mêmes couleurs que l’Ontario français : la fête de la Saint-Patrick qui affichera ses couleurs, le vert et le blanc, un peu partout pour célébrer le saint patron de l’Irlande. Mais pourquoi célèbre-t-on cette fête?

Le 17 mars est l’anniversaire de la mort de saint Patrick au Ve siècle. Les Irlandais observent ce jour comme fête religieuse depuis plus de 1000 ans. En fait, les familles irlandaises allaient traditionnellement à l’église le matin et faisaient la fête l’après-midi, car les interdictions de consommer de la viande pendant le carême étaient levées. Les gens dansaient, buvaient et se régalaient du repas traditionnel composé, entre autres, de chou au bacon.

En 1995, le gouvernement irlandais lance une campagne nationale visant à utiliser l’intérêt suscité par la Saint-Patrick pour stimuler le tourisme et présenter l’Île d’Émeraude et sa culture au reste du monde – disons que la technique a donné d’excellents résultats.

Une des légendes les plus connues de saint Patrick est peut-être celle selon laquelle il aurait expliqué la Sainte-Trinité à l’aide des trois feuilles d’un trèfle.

Au fil des années, les États-Unis et le Canada, peuplés de nombreux immigrants irlandais, ont développé leurs propres traditions. L’une d’entre elles, qui remonte au début des années 1960, est la coloration annuelle en vert de la rivière Chicago, qui traverse la ville du même nom en Illinois. Des employés municipaux responsables du contrôle de la pollution, qui utilisaient des colorants pour repérer les déversements illégaux d’eaux usées, ont réalisé que la teinture verte pouvait constituer une façon unique de souligner la fête.

Au début, une quarantaine de kilos de teinture végétale verte étaient déversés dans la rivière, soit suffisamment pour la maintenir verte pendant une semaine complète! Aujourd’hui, afin de minimiser les dommages environnementaux, environ 20 kilos de teinture sont utilisés, et la rivière demeure verte pendant quelques heures seulement.

Plus près de nous, la Ville de Toronto accueillera de nouveau cette année le défilé de la Saint-Patrick. Ce dernier débutera à midi, le dimanche 20 mars, à l’angle des rues Bloor Ouest et St-George, pour se terminer, 90 minutes plus tard, à la place Nathan Philips de l’hôtel de ville. Pour tout renseignement sur le parcours, consultez le site stpatricktoronto.com.