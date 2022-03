Le conseil d’administration du Salon du livre (SLV) de Toronto vient d’annoncer la nomination d’Anastasia Baczynskyj à titre de présidente d’honneur de la 29e édition du Salon.

Ancienne directrice générale de la Ukrainian National Federation (UNF) de Toronto, de 2016 à 2021, Mme Baczynskyj est actuellement directrice de UNF rare book and Archive Collection, une association qui se propose de sauver des livres ukrainiens rares.

Le Salon du livre de Toronto et la UNF rare books and archive collection ont convenu d’un partenariat pour soutenir cette initiative qui se révèle d’une importance capitale compte tenu de la tragique situation en Ukraine.

« Au moment où certains mettent en cause l’histoire, l’identité et même l’existence du peuple ukrainien, le livre est une arme redoutable contre l’obscurantisme et la folie guerrière. Le Salon du livre de Toronto est à côté des autrices et auteurs ukrainiens, des éditeurs ukrainiens et du peuple ukrainien en ces moments tragiques », affirme Valéry Vlad, président du Salon du livre de Toronto.

« Je suis très touchée par le soutien du Salon du livre et par l’intérêt pour notre collection de livres anciens ukrainiens. C’est un grand honneur pour moi d’être une ambassadrice du Salon et de me retrouver parmi des bibliophiles qui défendent la littérature et la culture de l’imprimé », affirme Anastasia Baczynskyj. Anastasia Baczynskyj est titulaire d’une maîtrise de l’Université de Toronto avec une spécialisation en études sur l’immigration, le pluralisme et l’ethnicité. Sa thèse portait sur la construction communautaire, la formation de l’identité et le transfert du patrimoine. En tant que fille du comédien Ihor Baczynskyj et membre du début du Lemon Bucket Orkestra, Anastasia est également une artiste respectée et appréciée.

Dans ses temps libres, elle restaure des colliers ukrainiens antiques, écrit des romans historiques et s’engage dans des projets communautaires axés sur la préservation du patrimoine et de la culture.

SOURCE – Salon du livre de Toronto