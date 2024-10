L’hôtel de ville de Toronto a récemment été le théâtre d’une belle célébration à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens, organisée par l’ACFO Toronto. Plus de 500 élèves des écoles de langue française, accompagnés des représentants d’une trentaine d’organismes et plusieurs dignitaires, ont participé à cet événement marquant.

Dans un communiqué, l’ACFO Toronto a exprimé sa gratitude envers les dignitaires présents, soulignant que leur présence « met en lumière l’importance de la diversité linguistique dans notre belle ville ». L’organisation a également salué l’engagement des représentants des associations communautaires, rappelant que leur collaboration est essentielle pour renforcer notre communauté francophone et promouvoir nos valeurs communes.

« La cérémonie du lever du drapeau est un symbole fort de notre unité et de notre détermination à faire entendre notre voix. Ensemble, nous célébrons notre riche patrimoine francophone et renouvelons notre engagement à défendre nos droits et nos intérêts », a déclaré Thierno Soumaré, président par intérim et porte-parole de l’ACFO Toronto.

Cette célébration a non seulement permis de rassembler la communauté, mais a également renforcé les liens et l’identité francophone à Toronto.

Photo : plus de 500 élèves ont participé à la célébration du Jour des Franco-Ontariens, à l’hôtel de ville de Toronto.