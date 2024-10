Christiane Beaupré

Le 25 septembre, les francophones de la Région de Peel ont célébré la Journée des Franco-Ontariens avec une fierté renouvelée, marquée par des cérémonies émouvantes.

Les célébrations à Brampton et Mississauga ont réuni des leaders, des élus et des élèves, soulignant ainsi l’importance de la culture francophone dans ces régions désignées en vertu de la loi sur les services en français. Avec la menace d’un orage violent annoncé la veille, les deux événements ont eu lieu, en tout ou en partie, à l’intérieur de l’hôtel de ville de chacune des municipalités.

C’est le centre culturel et communautaire local, Le Cercle de l’amitié, qui, depuis plusieurs années, organise les deux rassemblements. Mercredi dernier, le président de l’organisme, Rajiv Bissessur, ainsi que le vice-président Jean-Jacques Naigum ont donc agi comme maîtres de cérémonie, à Brampton et à Mississauga respectivement. La directrice générale du Cercle de l’amitié était présente à Mississauga.

À Brampton

À Brampton, la cérémonie s’est tenue dans le « Conservatory » de l’hôtel de ville, où le maire Patrick Brown, accompagné du député provincial Graham McGregor (Brampton Nord) et de quelques conseillers municipaux, a ouvert les festivités.

L’événement a été rehaussé également par la présence de membres de la communauté et de représentants d’organismes tels que Retraite Active de Peel et Oasis Centre des femmes.

Pour leur part, les nombreux élèves des écoles Ste-Jeanne-d’Arc, Saint-Jean-Bosco (conseil MonAvenir) et Jeunes sans frontières (conseil Viamonde), ont chanté fièrement Notre Place et exprimé leur fierté d’appartenir à la communauté francophone par l’entremise de leurs porte-parole respectifs, Aditi et Sarah

« C’est un jour spécial pour tous les Franco-Ontariens, a déclaré le maire Patrick Brown. Je suis fier de ces racines dans notre communauté. » Après avoir souligné le 49e anniversaire du lever du drapeau franco-ontarien en 2024, il ajouté que l’an prochain, pour le 50e anniversaire, il irait s’acheter une cravate verte. La possibilité d’un tel achat a été accueilli favorablement et fait rire tout le monde.

C’est finalement sous un ciel annonciateur de pluie que le lever du drapeau s’est tenu à l’extérieur de l’édifice avec la participation des élèves, des dignitaires et de la communauté. En attendant que tous le monde soit rassemblé au pied du mat, et à la demande des élèves, le maire et ses invités ont signé de nombreux autographes sur les drapeaux qui avaient été remis aux participants en début de cérémonie.

À Mississauga

À Mississauga, la cérémonie a eu lieu dans le Great Hall de l’hôtel de ville, avec notamment la députée de Mississauga Centre et ministre des Soins de longue durée, Natalia Kusendova-Bashta. Celle-ci a interagi avec les jeunes, notamment sur la question d’identité franco-ontarienne. Des élèves qui venaient des écoles Sainte-Famille, St-Jean-Baptiste et René Lamoureux (MonAvenir) et Le Flambeau (Viamonde).

D’origine polonaise ayant appris le français, la ministre leur a demandé ce que signifiait le lys et le trillium, les deux symboles sur le drapeau franco-ontarien. Les jeunes ont identifié facilement la fleur de l’Ontario mais n’étaient pas certains de ce que représentait le lys.

« Ce drapeau représente la communauté et l’identité francophone dans la province. Je suis fière des organisations comme Le Cercle de l’amitié pour promouvoir la culture française en Ontario. », peut-on lire sur le certificat d’appréciation remis à l’organisme par la ministre Kusendova-Bashta.

Dans leurs discours respectifs, le député provincial Sheref Sabawy (Mississauga-Erin Mills), le représentant de la députée fédérale de Missisauga-Streetsville Rechie Valdez, Adam Larouche, les conseillers scolaires Estelle Ah-Kiow (MonAvenir) et Yvon Rochefort (Viamonde) ainsi que les représentants des élèves Liliana (école Sainte-Famille) et Tanisha (école Le Flambeau) ont tous témoigné de la fierté d’être francophones en Ontario. De plus, Adam Larouche a remis un certificat de reconnaissance signé par la députée Valdez au Cercle de l’amitié pour son rôle « dans la promotion de la culture, du patrimoine et de l’identité des Franco-Ontariens ».

Pour clore la cérémonie, tous ont chanté fièrement Notre place, l’hymne des Franco-Ontariens, et participé à la photo souvenir. Avant que sonne l’heure du départ pour retourner à leurs écoles, les jeunes ont profité de ces précieuses minutes pour solliciter des autographes de la part des élus et ont pu toucher, avec sa permission, la médaille de l’Ordre de la Pléiade que portait fièrement Lauraine Côté. « Vous aussi vous pourrez mériter cette médaille en étant fiers d’être Franco-Ontariens », disait-elle aux élèves qui semblaient bien impressionnés par ce symbole honorifique.

Une communauté vibrante

Ces événements, tant à Brampton qu’à Mississauga, illustrent non seulement la fierté des francophones de la Région de Peel, mais aussi leur détermination à maintenir vivante la langue et la culture françaises. En ce jour de célébration, les voix s’élèvent pour affirmer que l’identité franco-ontarienne est bien plus qu’une simple appartenance linguistique; elle est un symbole d’unité, de résilience et de diversité.

La Journée des Franco-Ontariens dans la Région de Peel est un moment de rassemblement et de célébration. Avec des événements marquants et des discours inspirants, cette journée rappelle à chacun l’importance de valoriser et de préserver notre langue et notre culture.

Photo : Des élèves des écoles Sainte-Famille, St-Jean-Baptiste, René Lamoureux et le Flambeau dans le Great Hall de l’hôtel de ville de Mississauga.