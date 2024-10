Richard Caumartin

Les membres du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur ont débuté leur programmation automnale avec le traditionnel buffet asiatique, le samedi 28 septembre, préparé par deux membres du Club originaires des Philippines, Nelly Lavallée et sa belle-sœur Rose Soliven.

Pour ce premier souper, le Club a fait salle comble avec 72 invités pour ce festin qui était suivi d’une danse sociale. Avant le repas, le président du Club Rhéal Lavallée a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres et invités, ainsi qu’au nouveau curé de la paroisse du Sacré-Cœur de Toronto, le frère Hervé Tremblay.

M. Tremblay est originaire de Chicoutimi Nord, au Québec. Frère dominicain, il était professeur à l’Institut dominicain d’études supérieures en théologie à Ottawa pendant près de 25 ans. « Le Collège est en train de fermer, le couvent d’Ottawa a été vendu et on m’a élu supérieur de celui de Toronto en décembre 2023, explique le père Tremblay. Je suis déménagé dans la Ville reine en janvier dernier et j’ai débuté à la paroisse Sacré-Cœur le 1er septembre. C’est tout nouveau et j’apprends à connaître les paroissiens avec qui je partagerai l’Eucharistie le dimanche à 10 h. J’aimerais que mes huit confrères dominicains collaborent dans le ministère pour administrer la paroisse du Sacré-Cœur. »

Le souper asiatique est le repas qui attire le plus grand nombre de personnes après celui de Noël. « Pour cette raison, à la demande générale, nous le faisons trois fois par année, mentionne Rhéal Lavallée. Nous avons environ 80 membres et nous espérons augmenter ce nombre à une centaine d’ici quelques mois. »

Le prochain souper aura lieu en octobre et au menu, il y aura du bœuf bourguignon. Puis, à la fin novembre, le souper de Noël accueillera les aînés et leurs invités pour un repas traditionnel du temps des Fêtes avec quelques surprises. L’accueil chaleureux des administrateurs et des bénévoles du Club permet aux aînés de vivre des moments de bonheur en cette période où bon nombre d’entre eux vivent de l’anxiété et de la solitude.

Dans la petite salle communautaire de la rue Ontario, il y a deux parties de cartes par mois le samedi, puis la soupe – tous les jeudis de 8 h 30 à 16 h – où une trentaine de personnes viennent manger avec nous et jouent aux cartes au cours de l’après-midi. Ce lunch est très populaire puisque les membres obtiennent un bol de soupe (ou deux) avec dessert et café pour seulement 5 $.

« Nous avons plusieurs nouveaux membres et nous ajouterons probablement de nouvelles activités sociales à notre programmation cette année telles que le billard ou le « shuffleboard » à l’étage inférieur », ajoute le président.

M. Lavallée a aussi mentionné avoir fait trois demandes de subvention, dont deux à la Fondation Trillium de l’Ontario, pour remplacer la rampe d’accès devant le Club et qui, avec le temps, s’est désagrégée. Elle est maintenant un risque pour quiconque s’y aventure.

« Il y a des trous dans la structure de bois qui pourrit avec le temps et c’est dangereux pour nos aînés. D’ailleurs, lors de la visite de la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney en décembre 2023, elle a remarqué à quel point il était urgent de remplacer cette rampe par une structure plus sécuritaire. Nous la rencontrons de nouveau cette semaine », conclut-il.

Le Club a renouvelé son entente avec la Ville de Toronto pour la location de la salle communautaire pour les dix prochaines années au coût symbolique de 2 $ par an. L’organisme occupe le site de la rue Ontario depuis 40 ans.

Photo : Le buffet asiatique est très populaire au Club du Sacré-Cœur.