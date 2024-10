Dramane K. Denkess

Après sa première exposition solo en 2019 sous le thème Filée/Travel Light, mettant en scène des plans d’eau, la baie Georgienne et le fleuve Saint-Laurent, Martine Côté est de retour avec une nouvelle exposition photo intitulée De Neige et d’Eau.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le vendredi 20 septembre à l’Alliance française de Toronto en présence de nombreux invités. Sous la thématique de la neige et de l’eau, cette exposition fait ressortir tout le charme et l’extase du Canada en plein hiver.

Tout le long du travail de Mme Côté se dessine une fascination pour l’eau. Dans cette recherche continue de l’esthétique et de la nature, l’eau reste omniprésente : l’eau du lac gelé qui donne asile aux oiseaux, l’eau en arrière-plan qui fait le charme d’une demeure ou encore l’eau du fleuve que sa caméra capture et présente avec charme, amour et admiration.

« Le but est de partager un peu mon parcours en photographie en transmettant l’écho de mon Québec natal. On voit dans les différentes séries de photos présentées le fleuve Saint-Laurent. On voit les étendues de neige et je suis également bien intéressée par l’architecture en mode de disparition. On parle des granges, des lake houses (maisons ou chalets au bord d’un lac) qui ont vraiment servi la communauté au fil des ans et de l’histoire », dit-elle.

De Neige et d’Eau est une fascinante exposition photos qui met en relief de somptueux paysages d’eau et de neige canadiens. À travers ses œuvres, la photographe transmet tout son amour pour Dame nature, le décor canadien et son climat sans cesse changeants. Derrière ses nombreux clichés se cachent notre rapport à la beauté et notre sensibilité au monde qui nous entoure. Ses magnifiques clichés offrent un récit visuel qui invite à l’introspection, éveillent la curiosité et suscitent la réflexion sur l’interdépendance de la nature, de l’histoire et de nos propres expériences humaines.

« Dans une première salle de l’exposition, on plonge dans un univers d’eau où c’est vraiment un sentiment du lieu, une immersion dans un paysage abstrait, très abstrait. Le côté hiver, donc neige, est vraiment un choix qui vient avec la série lake houses et portraits. Avec des images qui ont été photographiées en pleine saison hivernale par ciel gris, car la neige c’est apaisant, c’est calme, c’est rassurant. C’est aussi l’horizon. En quelque sorte ça crée toujours un horizon qui est un des thèmes récurents dans ma photographie », explique-t-elle.

Née à Québec et résidente de Toronto depuis plusieurs années, elle balade sa caméra et capture ses images entre les deux provinces. Ses images véhiculent un sentiment de tranquillité. Elle va chercher le calme, la beauté ainsi que l’essence du monde naturel. En s’inspirant des paysages aquatiques et hivernaux de son enfance, Mme Côté fait ressortir de chaque lieu l’émotionnel. Elle a présenté ses œuvres dans des expositions individuelles et collectives à travers le Canada, notamment à l’Alliance française de Toronto, au Phare culturel de Verchères (Québec) et au Musée des beaux-arts de Hamilton (Ontario).

Photo : Les œuvres de l’artiste sont exposées à l’Alliance française.