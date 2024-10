Christiane Beaupré

Devant les dignitaires et participants au lever du drapeau vert et blanc rassemblés à Queen’s Park le 25 septembre, la ministre Mulroney a remis au président de l’AFO, Fabien Hébert, une lettre signée par le premier ministre Doug Ford pour « saluer chaleureusement toutes les personnes qui participent au lever du drapeau de la Journée des Franco-Ontariens ». « Par leur passion et leur énergie, les Franco-Ontariens ont joué un rôle essentiel pour faire de l’Ontario une province dynamique et prospère ouverte à la francophonie et aux autres cultures », conclut le premier ministre.

À la suite du lever du drapeau, et sur invitation seulement, les célébrations se sont poursuivies dans les appartements de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont.

Photo (Crédit) : Zolen Jolene