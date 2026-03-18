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Christiane Beaupré

Le gouvernement de Doug Ford vient d’annoncer la création d’un nouveau fonds destiné aux fournitures scolaires pour les enseignants de l’élémentaire. À partir de l’année scolaire 2026-2027, chaque titulaire de classe recevra une allocation annuelle de 750 $ pour acheter le matériel nécessaire à l’enseignement, selon une annonce faite le 11 mars à Etobicoke.

Cette mesure, qui sera intégrée au budget provincial de 2026, vise à éviter que les enseignants aient à payer de leur poche pour du matériel utilisé en classe. Le premier ministre affirme que l’initiative s’inscrit dans une série d’investissements visant à soutenir la réussite scolaire.

« Grâce à cette nouvelle carte pour l’achat de fournitures scolaires, le personnel enseignant pourra accéder aux ressources nécessaires sans avoir à assumer les coûts ni à attendre un remboursement », a-t-il déclaré.

Dès septembre 2026, les enseignants admissibles pourront commander leurs fournitures à partir d’un site Web provincial. Les articles seront livrés directement dans leur école. Le catalogue comprendra notamment du matériel d’écriture, des cahiers, des calculatrices, de la craie, du matériel d’arts plastiques ainsi que des produits d’usage courant comme des mouchoirs et des essuie-tout.

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy affirme que l’initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer le système d’éducation et assurer que les investissements publics se rendent « là où ils comptent le plus, dans les salles de classe ».

Selon le ministre de l’Éducation Paul Calandra, de nombreux enseignants achètent actuellement eux-mêmes une partie des fournitures utilisées par leurs élèves. « Ce n’est pas équitable pour eux ni pour les élèves », a-t-il déclaré, ajoutant que le nouveau mécanisme permettra de transférer les ressources directement aux enseignants plutôt que de passer uniquement par les conseils scolaires.

Le gouvernement indique que la sélection des fournitures offertes sur la plateforme sera déterminée en consultation avec les enseignants et les conseils scolaires. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de financement record de l’éducation en Ontario. Pour l’année 2025-2026, la province prévoit 30,3 milliards $ pour le financement de base de l’éducation.

D’autres détails sur les priorités du gouvernement en matière d’éducation devraient être dévoilés lors du dépôt du budget de 2026, prévu le 26 mars.

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Photo : Doug Ford (au centre) a fait cette annonce dans une classe de Toronto entouré d’enseignantes et de deux ministres de son cabinet. (Crédit : Bureau du premier ministre de l’Ontario)