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Alexia Grousson

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’organisme Girls and Connect a réuni une cinquantaine de participantes lors de l’activité Brunch & Bouquets au restaurant Oretta. Privatisée pour l’occasion, la mezzanine de l’établissement a servi de décor à cette rencontre conçue comme une expérience à la fois créative, conviviale et introspective dédiée à la célébration des femmes et à la création de liens.

Conçue autour des thèmes de la connexion, de la créativité et de l’amour de soi, l’activité visait avant tout à offrir un moment de valorisation personnelle aux participantes.

« Célébrer la femme dans sa splendeur. Il s’agit de la mettre à l’honneur, de lui faire sentir qu’elle est importante et de s’accorder de l’amour à soi-même avant d’attendre celui des autres », explique l’organisatrice, Chauna Malossa.

Pour renforcer cette atmosphère symbolique, un code vestimentaire aux teintes violet et rosées avait été proposé. Le violet, rappelle-t-elle, évoque à la fois le pouvoir, la délicatesse, la paix et l’amitié des valeurs associées à la célébration de la femme « dans toute sa puissance ».

Dès leur arrivée, les femmes ont reçu un cadeau de bienvenue avant de profiter d’une période de réseautage d’une trentaine de minutes. Ce moment d’accueil leur a permis de découvrir les lieux, d’échanger et de prendre connaissance du déroulement de la matinée. L’objectif était d’encourager les rencontres et les connexions dans une atmosphère chaleureuse.

Le programme s’est poursuivi autour d’un brunch partagé dans une ambiance chic et conviviale. Les convives avaient le choix entre plusieurs formules avant de participer à un atelier floral.

Guidées pas à pas par l’experte Lina, les invitées se sont initiées à l’art de composer leur propre bouquet, de la coupe des fleurs à l’assemblage final. Réparties en groupes d’une dizaine de personnes chacun et réunies autour de tables de travail, elles ont découvert les différentes variétés de fleurs, les techniques pour les disposer harmonieusement et la manière de finaliser leur création. Un modèle était présenté au centre de chaque table afin d’accompagner ce moment à la fois manuel, apaisant et collaboratif au terme duquel chacune est repartie avec son bouquet.

L’événement a ensuite pris une dimension plus introspective avec un atelier d’écriture consacré à l’amour de soi. Les femmes ont été invitées à s’écrire une lettre ou un message à ouvrir le 31 décembre prochain. Une fois écrits, les mots ont été placés dans des enveloppes accrochées à un mur symbolique que chacune devait décrocher avant de quitter les lieux.

« La thématique portait sur l’amour de soi. L’idée était d’écrire les belles choses déjà accomplies jusqu’ici, y compris cette journée, pour se les rappeler le moment venu et prendre conscience de leur importance. Il ne faut pas attendre que quelqu’un nous écrive une lettre ou nous offre des fleurs. On peut aussi se les offrir », souligne Mme Malossa.

La décoration de l’espace portait d’ailleurs sur des femmes emblématiques et inspirantes, accompagnées de mots forts tels que « belle » ou « puissante », afin de renforcer le message central de la journée. La rencontre s’est conclue par un dernier moment d’échanges et de réseautage qui a permis aux femmes de partager leurs impressions et de faire de nouveaux contacts.

Parmi les moments marquants de la journée, l’atelier d’écriture a particulièrement touché l’organisatrice. « C’était un instant très personnel, même si la salle était pleine. On les voyait réfléchir profondément et se prêter au jeu avec beaucoup de sérieux. Les émotions étaient visibles », confie-t-elle.

Chauna Malossa était satisfaite de l’impact de l’événement. « Entre ce que j’imaginais et la réalité, cela ne correspond pas toujours mais, cette fois-ci, l’effet recherché était bien là. Je souhaite poursuivre dans cette direction, autour de la reconnexion à soi et de l’amour de soi. Je n’avais pas forcément ciblé cet aspect auparavant, mais j’ai creusé dans l’émotion des femmes et je suis convaincue que c’est un domaine à développer », conclut-elle.

Photo (Crédit Mathilde Perrault) : Les femmes ont participé à un atelier d’écriture consacré à l’amour de soi.