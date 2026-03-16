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Richard Caumartin

L’Acfas Toronto-CSO présentait le jeudi 12 mars son activité de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » au Collège universitaire Glendon. Il s’agissait d’une compétition au cours de laquelle des étudiants des collèges et universités de l’Acfas Toronto-CSO se lance le défi de résumer leurs travaux de recherche en langage clair et accessible en 180 secondes devant public et jury.

Le jury était composé de Kathleen Adams, Chantal Bois, François Bergeron, Eunice Boué et Marco Fiola. Les candidats ont été jugés selon trois critères : le talent oratoire et l’implication, la vulgarisation et la structuration de l’exposé.

Les participants ont choisi des sujets originaux, au cœur de l’actualité et pour lesquels ils ont, pour la majorité, offert des pistes de solution. Par exemple, Dorval Tchiazon de l’Université de l’Ontario français (UOF) a porté son regard sur les disparités de l’aide humanitaire américaine dans les pays en situation de crise, et plus particulièrement les cas de la République démocratique du Congo et de l’Ukraine.

Thiery Donfack, du Collège La Cité, a fait sa thèse sur les compétences requises pour réussir à mieux inclure les personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi, malgré tous leurs efforts et compétences, ne peuvent se décrocher un emploi. Un questionnement intéressant pour cette société dans laquelle nous vivons.

Tatiana Ines Nono Wankam (UOF) a parlé des inégalités spatiales et de l’accès à l’éducation en français à Toronto.

Puis, Rebecca Sarchese du Collège universitaire Glendon s’est présentée devant les juges avec son chien guide et a effectué des recherches sur la médiation normative dans la traduction littéraire des identités pour les sourds, soit le choix de la terminologie employée en français et en espagnol.

Emily Mashaal de l’Université de Waterloo se demande, dans sa thèse, si les étudiants peuvent augmenter leur apprentissage dans un cours en utilisant des phénomènes de laboratoire.

Dans la catégorie doctorat, Pierre Lesbats de l’Université York a surpris avec sa thèse sur l’impact des insectes sur les surfaces des moyens de transport. Son allocution a été suivie de celle de Sara Zoghbi, de l’Université de Toronto qui, au sujet de la pluralité, des identités et transformations, demande une relecture de la francophonie au Canada à travers ses diversités culturelles, linguistiques et historiques. Un sujet qui a captivé l’auditoire qui semblait appuyer cette démarche de redéfinir le sens de « francophonie ».

Ce discours inspirant a été suivi de la présentation de Jacob Legault-Leclair de l’Université de Waterloo sur l’analyse quantitative des effets de la migration et de la socialisation religieuse au sein de la famille.

Isabelle Lepage du Collège Glendon a pour sa part expliqué en 180 secondes comment les personnes sourdes vivant en milieu francophone et leur famille perçoivent le choix de la langue des signes québécoise comparativement à celle de l’American Sign Language comme langue de scolarisation.

Finalement, Hugo Cordeau de l’Université de Toronto, a basé sa thèse sur le thème « Planification gouvernementale et externalités de réseau : comment le déploiement d’une infrastructure de recharge rapide influence l’adoption de véhicules électriques. En d’autres mots, si l’Ontario installait des bornes de recharge électrique pour les voitures un peu partout en région, sur les autoroutes et dans les banlieues plutôt qu’en certains endroits plus achalandés comme dans les grands centres urbains, n’y aurait-il pas beaucoup plus de voitures électriques sur les routes de la province pour diminuer l’effet des gaz à effet de serre? L’auditoire était d’accord avec le jeune homme.

Après une longue pause, le jury a annoncé les noms des lauréats. Les gagnants des prix de la catégorie baccalauréat sont Laura Birate (1re), Dorval Tchiazon (2e) et Thiery Donfack (3e). Pour la catégorie maîtrise, Rebecca Sarchese (1re) et Emily Mashaal (2e), et dans la catégorie doctorat, Jacob Legault-Leclair (2e) et Pierre Lesbats (3e), alors que la grande gagnante, qui représentera la région à la finale nationale de « Ma thèse en 180 secondes » à Trois-Rivières au Québec, est Sara Zoghbi de l’Université de Toronto. Le prix du public a quant à lui été décerné à Dorval Tchiazon de l’UOF. Félicitations à tous les participants!

Photo : L’animateur du concours Nicolas Haddad (extrême gauche) en compagnie d’étudiants qui ont présenté leur thèse en trois minutes.