Le Centre d’alphabétisation pour adultes Alpha-Toronto tenait son assemblée générale annuelle (AGA) de façon virtuelle le 31 mars pour la présentation de ses rapports financiers et d’activités pour les deux dernières années. La rencontre était animée par Ammar Boulecane, président d’Alpha-Toronto.



D’entrée de jeu, M. Boulecane a remercié chaleureusement son directeur général, Renaud Saint-Cyr, « qui a fait un travail incroyable durant cette période de pandémie. Comme dans les années précédentes, le nombre d’apprenants et d’heures de contacts a continué d’augmenter et depuis la dernière graduation, plus de 180 attestations de réussite ont été distribuées. Bravo ! »



À la suite de cette allocution, Renaud Saint-Cyr a fait un résumé des activités du Centre d’alphabétisation, en commençant par expliquer les moyens qu’il a pris pour prévenir la diffusion du COVID-19 et protéger ses employés durant la pandémie. « Par conséquent, l’équipe d’Alpha-Toronto a passé en mode télétravail dès le 18 mars 2020 jusqu’à avis contraire. Nos opérations ont donc été maintenues selon nos heures d’opération habituelles même si nous n’étions pas physiquement au bureau. »



« Dans un contexte d’améliorations continues, Alpha-Toronto a encore conclu avec grand succès l’exercice annuel de surveillance stratégique du Ministère (audit des programmes et services), déclare M. Saint-Cyr. Depuis le début de la pandémie, Alpha-Toronto offre des modes de livraisons alternatifs afin de maintenir tous nos services par téléphone, courriel, Microsoft Teams, WhatsApp, Microsoft Lens ZOOM et autres types de vidéoconférences. Cependant, un bon nombre d’apprenants n’avais pas le matériel technologique nécessaire pour leur permettre de pleinement participer à la formation ou de progresser adéquatement en alphabétisation et formation de base (AFB). Donc, afin d’éliminer les barrières technologiques, nous leur avons fournies à domicile des ordinateurs portables remis à neuf, incluant le système opérationnel Windows 10 et la suite Microsoft Office 365. Depuis, ils progressent dans leur formation et atteignes leurs objectifs. »



Il a aussi mentionné une campagne de sensibilisation pour sensibiliser certains médias, partenaires et détenteurs d’intérêts quant aux bienfaits et succès du programme AFB et d’Alpha-Toronto en général. « Les objectifs visés sont de positionner la Coalition ontarienne de formation aux adultes (COFA) et les fournisseurs de services francophones comme étant un réseau clé dans l’acquisition des compétences essentielles par la population afin d’améliorer leur qualité de vie, et informer les publics cibles du besoin d’AFB en Ontario, ajoute-t-il. »



« Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans la relance économique de l’Ontario. Par conséquent, ces messages mettent en valeur le rôle des fournisseurs de services en AFB dans la préparation de la main-d’œuvre à l’emploi et notre rôle en tant que partenaire pour relever le défi que représente l’état de l’économie ontarienne. La stratégie est de promouvoir la valeur ajoutée de notre participation optimale à la relance économique. »



Alpha-Toronto a surpassé encore cette année les exigences du ministère d’après les indicateurs de rendement du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. L’organisme est en excellente santé financière et lorsque la situation sanitaire le permettra à Toronto, les apprenants pourront retourner suivre leur formation dans les locaux de la rue Richmond.



Finalement, la période d’élection des administrateurs a permis de reconduire par acclamation Francine Umulisa, Ammar Boulecane, Deboyaya Amba, Christophe Kapanga Mutonji, Emmanuel Porcher et Lucero Esquivel. Les membres ont aussi élu Lise Marie Baudry qui fait un retour sur le conseil d’administration.

(Photo: Renaud Saint-Cyr)