« Découvrez comment faire votre vin et brasser votre bière à Toronto. » C’est ce qui était promis au petit groupe de francophones inscrits à l’événement du Toronto French Business Network.

En arrivant à Fermentations sur la rue Danforth, le visiteur est tout de suite accueilli par Eric In, l’un des organisateurs, et par Charles Fajgenbaum, fondateur de Fermentations, un Québécois anglophone qui parle très bien le français.

Vers 19 h, le chef d’entreprise explique les rouages de son entreprise, ce qui semble plaire à la vingtaine de participants – surtout des hommes – qui l’écoutent attentivement. L’entrepreneur charme avec son petit accent et ses connaissances sur les boissons fermentées. Il faut dire que la fermentation demeure sa passion et ça ne date pas d’hier.

« À 14 ans, je suis rentré chez moi avec tous les ingrédients pour créer de la bière », confie-t-il. Il était jeune et ne pensait pas qu’il pourrait en faire un métier. Comme beaucoup, il rentre dans le monde de l’entreprise. Mais cette routine est un peu ennuyeuse pour lui. Il décide alors de ranger son costume-cravate et d’ouvrir sa société. C’était il y a 26 ans!

Depuis, l’entrepreneur s’éclate. « Ce n’est pas vraiment un travail. Je fais ce qui me plaît tous les jours », glisse-t-il. Et ça marche. Son entreprise est en constante croissance. Mais quel est son secret? Contrairement à ses concurrents torontois qui utilisent des produits concentrés et du sucre ajouté, Charles Fajgenbaum mise, lui, sur la qualité.

Chaque année, il part en Catalogne (Espagne) pour ramasser 40 tonnes de raisins qu’il congèle et ramène dans la Ville reine. « J’essaye de trouver les meilleurs raisins, les meilleurs cépages dans le monde. Les raisins viennent aussi d’Afrique du Sud et du Chili ».

Les clients peuvent ainsi choisir dans une « bibliothèque des raisins ». « Je fais le vin de leur rêve » pour un prix inférieur au géant ontarien de l’alcool. Cependant, Charles Fajgenbaum précise qu’il n’est pas fabriquant de vins, mais qu’il offre des services. Une distinction très importante qui est soumise à certaines règles provinciales! L’une d’entre elles : « C’est le client qui met en bouteille », souligne M. Fajgenbaum.

