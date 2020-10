Le 24 septembre dernier, Action positive, un organisme de Toronto se consacrant au soutien des francophones qui vivent avec le VIH/SIDA ou sont à risque de le contracter, tenait son assemblée générale annuelle. Action positive faisait alors face à un défi que bon nombre d’acteurs du milieu communautaire jugeraient bien difficile, soit pourvoir à six postes à son conseil d’administration.

C’est ce que le président, Ronald Dieleman, a annoncé en préambule de la présentation de son rapport. M. Dieleman a par la même occasion mentionné qu’il ne se représenterait pas de même que Clément Panzavolta.

Cela dit, le président a passé en revue les réalisations de 2019-2020. « Ce fut une année de bonne gouvernance », a-t-il dit, avant d’évoquer la formation reçue en ce sens par les administrateurs. Ceux-ci se divisent les responsabilités en comités de travail dont l’un est d’ailleurs consacré à l’encadrement des nouveaux administrateurs pour les initier à leurs tâches. Action positive a aussi doté sa gouvernance d’un outil d’auto-évaluation et une attention soutenue a été accordée à la planification stratégique.

« Ce fut également une année de célébration du 10e anniversaire de la fondation d’Action positive », a rappelé M. Dieleman.

Au rappel de cette décennie d’existence, le directeur général, Michel Lussier, a élaboré sur les origines d’Action positive, née à l’initiative de FrancoQueer. Il est aussi allé plus en détail quant à ce qui a été accompli au cours des derniers mois relativement à l’engagement communautaire, aux partenariats, aux foires et expositions, etc.

« Notre personnel, je dois l’avouer, a travaillé énormément fort cette année », a commenté M. Lussier, en notant la bonification des services.

Les états financiers au 31 mars, qui s’inscrivaient dans la continuité de l’année précédente, ont été lus et commentés par le trésorier, Mathieu Young.

En ce qui concerne les élections, Action positive, rappelons-le, devait idéalement trouver six nouveaux administrateurs, question de pourvoir tous les postes. Heureusement, l’organisme avait déjà quatre candidats à faire connaître à l’assistance. Comme personne d’autre ne s’est proposé, ils ont donc été élus par acclamation.

Le conseil d’administration, dont deux postes demeurent vacants, est à présent composé de sept membres et un conseil exécutif a rapidement été formé. Trois de ses membres n’étaient pas en élection : Christopher P. Karas, qui a hérité de la présidence, Mathieu Young, devenu vice-président, et Klausky Mathurin, maintenant administrateur. Les autres postes ont été attribués aux quatre nouveaux : Marie-Claude Mombeuil Belroche est ainsi devenue trésorière, Normand Babin, secrétaire, Freddy Vindevoghel et José Patiño-Gomez, administrateurs.

Une trentaine de personnes ont suivi l’assemblée en ligne dont plusieurs représentants d’organismes torontois. Action positive entreprend une nouvelle année forte de l’appui de la francophonie locale et d’une gouvernance engagée et efficace.

PHOTO – Ronald Dieleman lors de l’assemblée virtuelle