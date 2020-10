Ayant à coeur de répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de York dans toute sa diversité, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) a annoncé à Newmarket, le 29 septembre dernier, l’ouverture prochaine du premier centre d’accueil et d’établissement francophone pour nouveaux arrivants dans la région de York.

« Les services proposés en français visent à favoriser l’inclusion et une intégration réussie des nouveaux arrivants sur notre territoire », explique Nadia Martins, directrice générale de l’AFRY.

« Le gouvernement du Canada s’est engagé à veiller à ce que nous puissions attirer et retenir les immigrants francophones en les aidant à s’établir dans la langue de leur choix. C’est pourquoi nous sommes heureux de financer l’AFRY afin qu’elle puisse offrir les premiers services d’établissement et d’intégration en français dans la région de York », annonce Marco Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté Canada.

« Ces services permettront aux clients de surmonter leurs obstacles particuliers, atteindre leurs objectifs en matière d’établissement et d’intégration et participer à la vie sociale, culturelle, civique et économique dans la région de York et ce, majoritairement en français », ajoute Mme Martins.

À partir d’octobre 2020, les individus ayant un statut de résidents permanents, réfugiés et travailleurs étrangers temporaires qui sont titulaires d’un permis de travail pourront profiter des services d’évaluation des besoins et d’aiguillage, se prêter à une évaluation complète dans un large éventail de domaines liés à l’établissement et à l’intégration à des fins d’aiguillage vers des ressources gouvernementales et communautaires.

Ils pourront également participer à nos ateliers pour découvrir divers sujets liés à l’établissement, tels que la littératie financière, les compétences interculturelles, la citoyenneté, etc. Et avec les connexions communautaires, ils pourront tisser des liens sociaux et élargir leur réseau social en français à travers les activités proposées.

En plus des services communautaires mentionnés ci-dessus, l’AFRY offrira des services et activités dans les écoles francophones de la région, incluant des ateliers de groupe pour répondre aux besoins ou intérêts courants identifiés par ses travailleurs en établissement reliés aux écoles. « Ces ateliers auront pour cible les élèves nouvellement arrivés et leurs parents, et auront pour objectif d’apporter un soutien et de les guider sur les différents aspects de la culture du pays d’accueil », annonce Carolyn Le Quéré, coordonnatrice.

Avec le soutien et financement du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’équipe de l’AFRY est très enthousiaste et se réjouit d’accueillir les nouveaux arrivants francophones dans la région de York.

SOURCE – AFRY

PHOTO (crédit: compte Facebook de l’AFRY) – Nadia Martins, directrice générale de l’AFRY (à gauche) en compagnie de la député fédérale d’Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, Leona Alleslev