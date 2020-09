Le jeudi 24 septembre, la Société économique de l’Ontario (SÉO) tenait son assemblée générale annuelle (AGA). L’année 2019-2020 couverte par cet exercice était largement exempte de l’impact de la COVID-19, dont la crise n’a affecté que les derniers jours de la dernière année financière du SÉO, de sorte que c’est sans heurt que de multiples initiatives ont pu être mises en place.

Le président, Denis Laframboise, est d’ailleurs revenu sur ce fait dans son rapport : « Pendant cette année, la SÉO a assuré ses missions dans les différents programmes d’employabilité, d’entrepreneuriat et de développement économique. Le programme d’employabilité-immigration et le programme de mentorat ont continué à aiguiller les nouveaux arrivants vers des emplois cibles. Septembre 2019 a vu la naissance du nouveau programme CarriElles, un projet destiné à répondre aux besoins des femmes immigrantes s’identifiant comme appartenant à une minorité visible ».

M. Laframboise a également évoqué les autres interventions, décisions et approches de la SÉO : certification de ses agents de développement à l’utilisation de la plateforme Web de développement GrowthWheel, expansion du tourisme francophone à travers la Route Champlain, relations fructueuses avec les gouvernements, amélioration de la gouvernance et des politiques administratives, etc.

Le directeur général, Luc Morin, a abordé d’autres aspects de ce qui a fait le quotidien de la SÉO : « Nous avons, pendant cette année, accentué notre fonctionnement de régionalisation, renforcé notre équipe avec de nouvelles recrues et multiplié nos collaborations avec d’anciens et de nouveaux partenaires ».

Diverses facettes des activités de la SÉO mieux connues à l’interne ont été mises en lumière par le directeur général : application d’une nouvelle planification stratégique, signature de plusieurs ententes de collaboration, adaptation au télétravail dans les premiers jours de la pandémie, etc.

Des employés de l’organisme ont également pris la parole pour aller plus en détail en fonction des dossiers.

Christian Howald, directeur régional du Nord, a énuméré les exemples et statistiques relatifs à l’employabilité et à l’immigration, deux champs d’action de la SÉO. Louis Béland, directeur régional de l’Est, a brossé le portrait des services aux entreprises et des compétences pratiques des agents de développement. Finalement, Fatima Zadra, qui est directrice des relations gouvernementales, communications et relations externes en plus d’être directrice régionale du Centre-Sud-Ouest, a entre autres parlé du nouveau site Web, de l’infolettre et de la participation à des comités ministériels.

Rappelons que la SÉO a découpé le territoire ontarien en trois grandes régions – le Nord, l’Est et le Centre-Sud-Ouest – afin de mieux y coordonner ses activités.

La présentation des états financiers n’a rien révélé de préoccupant et les participants à l’AGA ont fait connaissance avec quatre nouveaux membres du conseil d’administration : Kathleen Royer, Annie Ste-Croix, Julie Tremblay et Audrey Debruyne.

C’est en 2020 que la SÉO (connue jusqu’en 2017 sous le nom de Réseau de développement économique et d’employabilité Ontario) aurait dû entamer les célébrations de son 20e anniversaire. Malheureusement, les projets à ce propos ont été perturbés par la COVID-19. La SÉO n’en continue pas moins son travail alors que les chamboulements économiques rendent ses interventions des plus nécessaires.

PHOTO – Fatima Zadra, directrice régionale du Centre-Sud-Ouest