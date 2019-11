Le samedi 2 novembre dernier, les membres, bénévoles et partenaires d’Action positive VIH/sida se sont réunis à l’hôtel Ramada Plaza à Toronto pour célébrer le 10e anniversaire de l’organisme dont les services sont devenus essentiels dans la Ville reine. Cette soirée de reconnaissance des avancées d’Action positive était organisée et animée par Nathalie Nadon.

Action positive VIH/sida a été fondée le 17 septembre 2009. Ses employés et bénévoles sont dédiés au soutien des personnes et des communautés d’expression française à Toronto qui vivent avec le VIH, qui en sont affectées ou à risque de le contracter.

La soirée anniversaire a débuté avec la cérémonie protocolaire durant laquelle Jean-Rock Boutin a fait un résumé de l’historique de l’organisme, complété par Gilles Marchildon (via une capsule vidéo). Par la suite, l’auditoire a regardé un extrait vidéo en français envoyé par Joanne Lush, directrice du Bureau du sida du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, sur l’importance d’Action positive dans le domaine du VIH à Toronto.

Puis, le directeur général d’Action positive, Michel Lussier, a fait une présentation sur l’avenir de l’organisme, expliqué les études en cours pour obtenir une guérison ou pour la prévention, et parlé des efforts pour diminuer la stigmatisation des personnes atteintes du VIH. « Même si les traitements ont évolué énormément au cours des 10 dernières années, le traitement des personnes vivant avec le VIH n’a pas changé, dit-il. Ces célébrations ont fait ressortir la fierté d’avoir un organisme francophone qui œuvre auprès des personnes de la communauté vivant avec le VIH, et le soutien que nous avons reçu de la communauté depuis le début. »

Puis, Ronald Dieleman, le nouveau président d’Action positive, a présenté les membres du conseil d’administration. Durant cette cérémonie, les organisateurs ont présenté des certificats de reconnaissance aux bénévoles Jean-Rock Boutin et Pierre McLaughlin. John Maxwell, directeur d’Aids Committee of Toronto, organisme tuteur pendant les deux premières années d’Action positive, et où les bureaux sont encore situés aujourd’hui, a reçu un certificat de partenaire, de même qu’Oasis Centre des femmes, et Fanta Ongoiba, directrice générale d’Africans in Partnership against Aids pour la collaboration avec la communauté afro-caribéenne.

Après le tirage de quelques prix de présence, Nathalie Nadon a chanté un petit medley d’Alys Robi pour réchauffer l’atmosphère avant le spectacle de la Drag Queen francophone Jezebel Bardot. La fête était lancée.

« Nous avons dépassé notre objectif ce soir là en nombre de participants et rencontré de nouveaux visages, ce qui est toujours intéressant, raconte Mme Nadon. Nous nous sommes bien amusés. » La soirée s’est poursuivie sur la piste de danse avec l’animation musicale de DJ UnPier.

PHOTO: Jean-Rock Boutin (au centre) reçoit un certificat de reconnaissance du directeur général d’Action positive, Michel Lussier, accompagné de Nathalie Nadon. (Crédit photo: Alix Forgeot)