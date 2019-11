Le mois d’octobre a été des plus occupés pour Retraite active de Peel. Non pas que ses membres aient été requis pour quelque corvée ou tâche administrative: au contraire, c’est une longue liste de divertissements en tous genres qui les attendaient! Atelier de peinture, pickelball, cours de fabrication de vitraux, randonnée, repas communautaire, etc.: la participation a été élevée de même que l’appréciation des membres!