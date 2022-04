Le 29 avril, Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé un octroi de près de 1,9 million $ à l’Université de Sudbury pour appuyer sa transformation vers une université de langue française « par et pour » les francophones.

« Cette annonce est très importante pour les francophones et francophiles du Nord de l’Ontario. Cet investissement sur deux ans permettra à l’Université de franchir une étape déterminante et nécessaire. Notre gouvernement est déterminé à appuyer les institutions postsecondaires dans la langue de la minorité et à leur offrir les ressources nécessaires pour favoriser l’épanouissement de la population étudiante et l’outiller afin qu’elle se démarque sur le marché du travail », déclare Ginette Petitpas Taylor.

« Si le drapeau franco-ontarien flotte plus haut et fier sur le mât de ses fondateurs ce matin, c’est parce que le rêve de plusieurs générations de bâtisseurs et de visionnaires francophones de plus d’un siècle est en voie de devenir réalité. Aux étudiantes et aux étudiants qui cherchent une université à qui confier leurs rêves et leurs aspirations, l’Université de Sudbury sera un établissement à votre image et à la hauteur de vos aspirations, explique le recteur et vice-chancelier de l’Université de Sudbury, Serge Miville. Cette nouvelle confirme aux étudiantes et aux étudiants francophones et francophiles du Grand Sudbury et du Moyen-Nord qu’une université « par et pour » la communauté a franchi encore une autre étape importante – sa feuille de route pour sa transformation est de plus en plus concrète. »

À l’invitation de la ministre des Collèges et Universités, l’honorable Jill Dunlop, l’Université de Sudbury entame présentement un processus d’évaluation organisationnel par la Commission d’évaluation de qualité de l’éducation postsecondaire (CEQEP) à l’égard de sa capacité à offrir, en tant qu’université autonome, des diplômes qui répondent aux normes applicables établies en vertu du Cadre de classification des titres de compétence de l’Ontario.

L’Université de Sudbury va également évaluer le rôle qu’il peut jouer à l’intérieur d’un réseau d’institutions universitaires de langue française à l’échelle de l’Ontario. Cette annonce est une étape cruciale pour la réalisation d’une université de langue française, un projet de société qui est au cœur des revendications de la communauté franco-ontarienne du Nord de l’Ontario depuis plus d’un siècle.

Source : Université de Sudbury