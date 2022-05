Les progressistes-conservateurs de l’Ontario s’écartent de la voie de l’équilibre avec un budget électoral, rempli de milliards de dollars en investissements dans les hôpitaux, les routes et les transports en commun.

Le budget, qui servira de plateforme électorale conservatrice à l’occasion de la campagne qui devrait cette semaine, prévoit que l’Ontario affichera un déficit de 19,9 milliards $ cette année, et que la province n’atteindra pas l’équilibre budgétaire avant 2027-2028.

Le gouvernement de Doug Ford, qui s’est fait le champion de la recherche d’« efficacités » dans l’appareil, avait réussi à réduire l’important déficit induit par les dépenses liées à la COVID-19 pendant la première année de la pandémie. Il avait alors fait passer le déficit de 16,4 milliards $ en 2020-2021 à 13,5 milliards $ en 2021-2022.

Le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario a publié plus tôt ce mois-ci un rapport indiquant que la province était même sur la bonne voie d’atteindre l’équilibre budgétaire d’ici l’année prochaine.

Mais le gouvernement Ford affirme plutôt que le déficit augmentera, en raison d’importants engagements de dépenses pour les infrastructures – notamment 158,8 milliards $ sur 10 ans pour des projets tels que les routes, les transports en commun et les hôpitaux, dont 20 milliards $ cette année seulement.

Le budget contient par ailleurs peu de nouveautés, si ce n’est un nouveau crédit d’impôt pour les soins aux personnes âgées à domicile, et une amélioration du crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu – les personnes gagnant jusqu’à 50 000 $ pourront maintenant se qualifier.

