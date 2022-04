Le 19 avril dernier, la Caisse Desjardins Ontario a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion d’annoncer les résultats financiers de 2021. Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 18,92 G $, en hausse de 10,5 %, la Caisse est en excellente position dans son marché. D’ailleurs, elle affiche la plus importante croissance parmi les caisses populaires et les Credit Unions au Canada en termes d’actif. Ces résultats témoignent de la confiance des membres envers leur caisse et reflètent également la saine gestion des affaires de la Caisse.

Le conseil d’administration a décidé de verser 11,2 M $ aux membres sous forme de ristournes individuelles et 1,9 M $ appuieront des projets porteurs en étant versés dans le Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse. « Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et de sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne Stéphane Trottier, président de la Caisse.

La Caisse a également profité de son assemblée pour lancer son appel de projets : Engagés dans des projets d’ici! Ce programme offre la possibilité aux organismes en Ontario de recevoir une aide financière dans le but de faire émerger un projet ayant des retombées positives pour la communauté. Un maximum de 25 000 $ sera alloué par projet pour un total de 200 000 $ remis par la Caisse à la communauté. Cette somme provient du Fonds d’aide au développement du milieu. L’appel de projets se déroule jusqu’au 31 mai 2022 et tous les détails se retrouvent au www.desjardins.com/ontario.

En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation de 92 M $, en hausse par rapport à 2020. Son volume d’affaires a augmenté de 10,5 %, pour s’établir à 18,92 G $ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 133,4 M $, soit une forte croissance au cours de la dernière année.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu ci-haut mentionné, la Caisse a distribué en 2021, 1,8 M $ à la collectivité, en commandites et en dons ainsi que par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu, le Fonds du Grand Mouvement, le Fonds C et Créavenir.

Plusieurs beaux projets ont vu le jour grâce à ces montants dont 4 projets du Fonds du

Grand Mouvement : YES Theatre (100 000 $), Carrefour santé d’Orléans (250 000 $),

Espace Desjardins (100 000 $) et Terre dynamique (250 000 $).

La Caisse a remis 115 570 $ à 23 projets d’entreprises par le biais du programme du Fonds

C. Une somme de 100 000 $ a été attribuée à des organismes communautaires de partout en Ontario pour aider avec les préparatifs de nourriture ou autres pour la période des fêtes.

Source : Caisse Desjardins Ontario