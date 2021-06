Le 19 juin dernier, à deux jours de la Journée nationale des peuples autochtones, le Cercle de l’amitié de Mississauga recevait Michel Payment, musicien, chanteur et animateur d’ateliers sur l’histoire et les traditions des Premières Nations.

Fidèle à son approche développée pour les publics de tous les âges, c’est en anecdotes et en chansons que M. Payment a entraîné l’assistance au cours des époques et des régions. C’est principalement sur le centre-sud-ouest de l’Ontario que sa présentation s’est attardée, entre autres la péninsule de Pénétang où il réside et qui constitue le territoire d’origine des Hurons-Wendat.

Les Algonquins figuraient aussi en bonne place au sein de ses récits et explications puisque c’est un chef issu de ce peuple, Dominique Rankin, qui l’a initié aux enseignements autochtones. La culture algonquine figurait donc en filigrane de la présentation de M. Payment puisque c’est avec celle-ci qu’il est le plus familier.

Évidemment, un portrait des Autochtones du sud de l’Ontario ne peut omettre les Haudenosaunee – ou Iroquois – dont la réserve des Six-Nations est sans conteste la plus connue. En chansons comme en légendes, le présentateur a invité son auditoire à y faire un tour.

Qui plus est, une présentation sur les cultures autochtones n’eut pas été complète sans un survol des caractéristiques de la roue de médecine. Celle-ci varie un peu en fonction des peuples mais synthétise chez tous leurs valeurs et leur représentation du monde. Sa forme et ses principes ont engendré cette réflexion chez Michel Payment : « Le Cercle de l’amitié : vous avez un super nom pour un centre culturel! »

Il y a de cela un peu plus de 400 ans, l’histoire des Premières Nations a commencé à s’entrelacer de temps à autre avec celle des Français d’Amérique. Au cours de sa présentation, M. Payment a donc fait quelques incursions, notamment musicales, dans la culture canadienne-française, des « Voyageurs » de la Nouvelle-France aux veillées traditionnelles d’il y a une ou deux générations à peine. Les airs connus se sont succédé : C’est l’aviron qui nous mène, La Veillée rustique (La rose au bois), Moi j’viens du Nord, etc.

Assister à un pow-wow constitue une expérience enrichissante à laquelle Michel Payment a convié son public en conclusion de sa présentation. C’est aussi sur ces mots que le Cercle de l’amitié a tiré un trait sur sa programmation printanière et l’organisme se prépare à présent à entamer une autre saison culturelle.

PHOTO – Michel Payment a expliqué les principes généraux de la roue de médecine.