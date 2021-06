Danièle Vallée et Éric Mathieu sont les deux auteurs gagnants de l’édition 2021 du prix Trillium en langue française. Le prix Trillium récompense les auteurs du secteur francophone et du secteur anglophone en décernant quatre prix dans quatre catégories : les ouvrages de langue française, les ouvrages de langue anglaise, la littérature pour enfants de langue française et la poésie de langue anglaise.

Le prix Trillium est le plus prestigieux décerné par la province dans le domaine de la littérature, les auteurs gagnants du grand prix reçoivent 20 000 $ et leurs maisons d’édition respectives, 2500 $, tandis que les gagnants du livre pour enfants et de la poésie reçoivent 10 000 $.

« Les lauréats du Prix littéraire Trillium 2021 reflètent la diversité du talent des auteurs ontariens, qui injectent une perspective singulière dans leurs récits et créent des chefs-d’œuvre appréciés non seulement au pays, mais aussi aux quatre coins du monde », affirme Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

Parmi les lauréats des éditions précédentes figurent des auteurs de renommée internationale et des étoiles montantes tels que Téa Mutonji, Margaret Atwood, Thomas King, Lisa L’Heureux et François Paré.

Le roman Sept nuits de la vie de Chérie, publié aux Éditions David et écrit par l’auteure et conteuse Danièle Vallée, remporte le Prix Trillium en langue française. Mme Vallée s’était déjà rendue à la finale du Prix avec ses romans La caisse en 1995, Debout sur la tête d’un chat en 2003 et Sous la jupe en 2014.

Sept nuits de la vie de Chérie raconte l’histoire de deux femmes, issues de deux mondes différents, qui se lient d’amitié sous un travail commun. Au fil des rencontres et des séances d’essayage entre cette couturière et la comédienne, la relation entre elles devient de plus en plus intime, complice et compliquée! Le livre promet une intrigue déroutante et imprévisible.

Pour le Prix du livre d’enfant Trillium, c’est le livre Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, publié aux Éditions L’Interligne et écrit par l’auteur et professeur à l’Université d’Ottawa, Éric Mathieu. C’est son deuxième livre gagnant.

Son premier roman, Les suicidés d’Eau-Claire, a remporté le Prix Émergence de l’Association des auteurs de l’Ontario français en 2017. Son livre pour enfant présente l’histoire d’un groupe de jeunes qui vivent sous l’autorité du capitaine Boudu à bord de la navette spatiale U+00B8 jusqu’au jour ou un autre vaisseau spatial les percute et les lance dans une folle aventure.

Les lauréats du côté anglophone sont Souvankham Thammavongs avec How to Pronounce Knife pour le prix littéraire (langue anglaise) et Jody Chan avec sick pour le prix de poésie (langue anglaise).

PHOTO – Éric Mathieu et Danièle Vallée