Christiane Beaupré

La veille de la Journée internationale de la Francophonie, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne était fier de lancer officiellement son ouvrage intitulé Voix et visages du français en Ontario.

Sous la direction d’Emmanuelle Le Pichon, professeure adjointe à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto et directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, et avec la préface de Diane Gérin-Lajoie, ce recueil offre une plongée fascinante dans les multiples regards portés sur l’enseignement du français en Ontario, mettant en lumière quelques-unes des voix et des visages qui façonnent le paysage éducatif de la province.

Né d’un séminaire auquel ont participé 19 étudiants en formation, aux origines variées, ce livre collectif est le fruit d’une collaboration passionnante. Chaque contributeur apporte sa propre expérience et perspective, dans le but d’enrichir le débat sur l’inclusion dans le milieu éducatif ontarien.

Au cœur de cet ouvrage se trouvent les récits de vie captivants de ces enseignants en devenir. Chacun d’eux analyse son parcours personnel, explorant les influences qui l’ont conduit à embrasser la profession enseignante et, plus particulièrement, à enseigner le français en Ontario. Ces récits sont autant de fenêtres ouvertes sur la diversité des trajectoires et des expériences qui façonnent le paysage éducatif de chez-nous.

Voix et visages du français en Ontario représente bien plus qu’un simple recueil d’histoires. C’est un appel à l’action pour une éducation plus inclusive, où chaque élève, quelle que soit son origine ou ses particularités, se sente pleinement accueilli et soutenu. C’est également une célébration de la diversité linguistique et culturelle qui enrichit le tissu social de l’Ontario francophone.

En cette veille de la Journée internationale de la Francophonie, alors que la langue française et la diversité des cultures francophones sont célébrées haut et fort, Voix et visages du français en Ontario vient rappeler l’importance de promouvoir une éducation inclusive et équitable pour tous. Cet ouvrage invite à réfléchir et à agir ensemble pour bâtir un avenir éducatif plus inclusif pour les générations à venir.

Pour ceux et celles qui souhaitent se procurer cet ouvrage de 260 pages, il est disponible auprès de la maison d’édition Prise de parole, en format papier ou électronique. Plongez dans ces réflexions profondes sur l’éducation en français en Ontario et découvrez les multiples facettes d’un paysage éducatif en constante évolution.

Photo : Emmanuelle Le Pichon (au micro) explique comment ce livre collectif a vu le jour.