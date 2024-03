Richard Caumartin

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, le Collège Boréal proposait le 22 mars, dans son auditorium du campus de Toronto, une activité intitulée Mode et musique : Bougez Boréal animée par Nicolas Haddad, animateur de l’émission Y’a pas deux matins pareils à CJBC. Le public était invité à y découvrir les multiples expressions de la Francophonie par le biais de la mode et la musique.

La soirée a débuté avec le mot de bienvenue de Gilles Marchildon, directeur du campus, et membre du comité organisateur de la Semaine torontoise de la Francophonie.

« Quel bonheur de se retrouver ensemble malgré la tempête de neige, dit-il d’entrée de jeu. Il fait sûrement froid dehors, mais il fait chaud dans nos cœurs. Cette soirée Mode et musique est un concept qui illustre bien le thème de cette année, « Unis par nos liens culturels et générationnels ».

Puis, M. Marchildon a remercié les membres de l’équipe qui ont orchestré la soirée avant de parler de chiffres, confirmant qu’il y avait plus de 321 millions d’interlocuteurs qui parlent le français sur la planète et que 32 pays avaient le français comme première ou deuxième langue officielle.

« Aujourd’hui, et pour l’avenir, c’est en Afrique que le français prend énormément de place et d’ampleur, ajoute-t-il. Au Collège Boréal, nous ressentons cette croissance puisque l’on accueille des étudiants de 37 pays et la majorité d’entre eux sont en Afrique. » Le directeur portait d’ailleurs une tenue traditionnelle africaine pour l’occasion. Pour conclure, il a mentionné que ce qui était important de se rappeler par rapport à la Francophonie, c’était « son dynamisme, sa diversité et sa chaleur ».

À son tour, Mareva Cestor de l’Université de l’Ontario français (UOF), et présidente de la Semaine de la francophonie de Toronto (SFT), s’est adressée à l’auditoire. Elle était fièrement vêtue du costume traditionnel de son île natale, la Martinique.

« La SFT est bien plus qu’une célébration culturelle, déclare Mme Cestor. Elle est le fruit d’une collaboration entre six organismes de notre communauté unis dans un esprit d’échange, de fierté et de rassemblement autour de notre langue commune, le français. Il s’agit de l’UOF, l’Alliance française, le Bureau du Québec, le Collège Boréal, le collège La Cité et la Table de concertation de l’ACFO Toronto qui ont fait de l’édition 2024 une belle réussite. Ensemble, continuons de célébrer notre francophonie, de la faire vivre et rayonner à travers nos actions et notre engagement. Vive la francophonie plurielle! »

Les allocutions terminées, les étudiants de Boréal ont défilé devant l’auditoire sur une musique entraînante et portaient des tenues traditionnelles de divers pays. Les apprentis mannequins ont éprouvé beaucoup de plaisir et de fierté à montrer leurs teintes festives et culturelles, les couleurs de la Francophonie mondiale.

Pendant la pause, les organisateurs ont sorti les chaises et le matériel pour faire place à la soirée dansante avec DJ. Pendant ce moment de répit, les participants ont été invités à visiter sur le même étage une exposition de grands talents et petites entreprises à l’Espace d’Innovation, de Recherche et d’Incubation Desjardins. Ils ont pu faire des rencontres intéressantes avec les étudiants qui ont soit démarré leur entreprise, ou créé grâce à leurs talent, intelligence et imagination de nouveaux produits utiles ou œuvres d’art.

Un franc succès!

Photo : Des participants à l’événement