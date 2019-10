Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) présentait, le jeudi 26 septembre au Metro Hall, sa septième foire d’emploi bilingue. L’objectif principal de cet événement gratuit pour les participants est d’aider à l’intégration de nouveaux arrivants francophones en rassemblant dans un même lieu de nombreux recruteurs et un grand nombre de chercheurs d’emploi.

L’activité s’est ouverte cette année avec la coupe d’un ruban officielle effectuée par Aissa Nauthoo, directrice des Services d’aide juridique, et Amos Yao Sani, directeur des services corporatifs et développement organisationnel, du CFGT.

Les organisateurs estiment l’achalandage à la Foire à près de 600 personnes, ce qui est une nette augmentation par rapport à l’an dernier où quelque 400 chercheurs d’emploi avaient participé.

Les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, TFO, le ministère du Solliciteur général, Air Canada, Postes Canada et Desjardins étaient parmi les recruteurs. Les nouveaux arrivants y recherchent la possibilité d’acquérir une expérience de travail canadienne et nombreux finissent par se trouver un emploi.