Dans sa salle de réception de Whitby, L’Amicale accueillait, le 4 octobre dernier, la célébration du 35e anniversaire de l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario Durham-Peterborough (ACFO-DP). Animée par Elvis Nouemsi, chroniqueur à Radio-Canada, la soirée, qui a rassemblé une soixantaine de participants, a donné l’occasion à de nombreuses personnalités de s’exprimer quant à ce que représente pour eux cet organisme et la francophonie de la région.

Le président de l’ACFO-DP, Achille Fossi, a admirablement bien résumé, dans son mot de bienvenue, ce qui caractérise cette véritable institution dans la communauté : « Il y a 35 ans exactement, de braves dames et de braves messieurs de la région ont décidé de s’organiser pour constituer officiellement un groupe, un ensemble compact, solidaire et dédié au rassemblement des francophones et à la défense de leur identité culturelle et linguistique.

« En le faisant, ces pionniers et pionnières avaient présent à l’esprit leur épanouissement et celui des générations futures.

« Aujourd’hui, d’une seule voix, nous saluons cette heureuse initiative et leur disons infiniment merci. On s’engage à poursuivre la belle aventure francophone faite de moments d’inquiétudes mais aussi de victoires et de joie. »

Alain Giguère

Cette place prise par la francophonie dans cette communauté à l’est de Toronto a été illustrée par les dignitaires venus adresser leurs félicitations, soit Rhonda Mulcahy, représentante du maire de Whitby, John Henry, président de la Municipalité régionale de Durham, Alain Giguère, président de L’Amicale, Sylvie A. Landry, présidente du Conseil scolaire Viamonde et Roger Brideau, conseiller au Conseil scolaire catholique MonAvenir. Ils ont parlé du caractère inclusif de la région de Durham, du rôle de l’ACFO dans le développement du réseau scolaire francophone, de la belle relation entre l’ACFO et L’Amicale, etc.

C’est cependant la présentation de Robert W. Fillion qui a été le clou de la soirée. Le premier président de l’ACFO-DP était bien placé pour parler des origines et de l’histoire de cet organisme en colorant son récit d’anecdotes. Dynamique entre les francophones de Durham et ceux de Peterborough, relation avec l’ancienne ACFO provinciale, succès d’activités telles que la Journée carrière-santé pour les élèves et la campagne Bonjour-Welcome, etc. : M. Fillion a brossé à grands traits des décennies d’histoire. Rappelons que l’ACFO-DP n’a eu, en 35 ans, que quatre présidents : Robert W. Fillion, Claire Drainville, Sylvie A. Landry et Achille Fossi.

Karelle Sikapi

Autre intervention intéressante, celle de Karelle Sikapi administratrice (directrice jeunesse) au conseil d’administration de l’ACFO-DP. Elle a expliqué comment son expérience au sein de cet organisme l’a aidée à développer sa confiance en soi. Aujourd’hui présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, elle espère que le flambeau sera passé à la prochaine génération tant au plan local que provincial.

Les œuvres ont suscité la curiosité.

La soirée a également été l’occasion de procéder au vernissage de quelques-unes des œuvres produites dans le cadre d’un projet piloté par Suzanne Kemenang, coordonnatrice de l’ACFO-DP. Les aînés francophones et francophiles avaient été invités à s’initier aux arts visuels auprès de cinq artistes. Cette activité enrichissante a consisté en 33 ateliers, donnés en six emplacements, et auxquels ont participé 131 personnes. Deux des artistes invités, Bailey Bédard et Chantal Leblanc, ont expliqué combien ils avaient apprécié leur expérience et exprimé leur satisfaction à voir les aînés développer leur créativité et leurs habiletés. Une participante, Hélène Boudreau, a elle aussi donné son témoignage, évoquant les réactions diverses des aînés et le plaisirs que tout le monde a eu.

Un 35e anniversaire n’eut pas été complet sans un hommage bien mérité à des personnalités qui se sont distinguées au fil des ans. M. Fillion et Mme Landry se sont ainsi fait remettre une plaque pour leur engagement tandis que Rita Lacroix et Danielle Rouleau, deux anciennes employées, ont reçu un certificat encadré.

L’ACFO Durham-Peterborough a encore de belles années devant elle et nul doute que bon nombre de francophones poursuivront le travail des pionniers.

PHOTO ACCOMPAGNANT LE TITRE: Robert W. Fillion, Danielle Rouleau, Achille Fossi, Rita Lacroix et Sylvie A. Landry