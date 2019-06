Les élèves, les membres du personnel et la communauté du comté de Clarington ont procédé le 24 mai dernier à l’inauguration de la première école de langue française à Bowmanville, l’École élémentaire Viola-Léger.

Nommée en hommage à la grande dame de théâtre acadienne qui a interprété le rôle de La Sagouine pendant 45 ans, cette nouvelle école est la 53e du Conseil scolaire Viamonde (CSV), lequel travaille toujours à se rapprocher des familles qu’il dessert.

Pour l’occasion, la présidente du Conseil, Sylvie A. Landry, le directeur de l’éducation, Martin Bertrand, le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy ainsi que la députée provinciale de Durham, Lyndsay Park, se sont joints aux élèves pour célébrer et leur adresser leurs félicitations.

De plus, ne pouvant être présente à l’événement, Viola Léger a écrit une lettre aux élèves de la nouvelle école qui porte son nom. Son message, très touchant, a été lu par son grand ami et comédien Luc LeBlanc. Ce dernier est aussi le directeur du Pays de la Sagouine à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, là où la comédienne a donné vie au célèbre personnage de la Sagouine de l’auteure AntonineMaillet.

Pour Mme Landry, le choix de ce nom pour une école est tout désigné : « Viola Léger était aussi une enseignante très engagée dans sa communauté durant les 20 premières années de sa vie professionnelle. Durant cette période, elle a partagé sa passion pour les arts de la scène avec les élèves. Je suis certaine que cette école fera honneur à son amour pour le théâtre et pour la langue française », a-t-elle indiqué.

Pour clôturer la cérémonie, les élèves et les invités ont tenu un tintamarre sur la rue Ontario et ainsi exprimer leur fierté et leur appartenance à la nouvelle école et à la francophonie.

Le Conseil scolaire remercie le gouvernement de l’Ontario pour le financement qui a permis l’ouverture de l’école. Grâce à l’appui financier du ministère de l’Éducation, le Conseil a pu acheter et réaménager l’ancienne

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde