Dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, Kim Thuy était récemment de passage à Toronto, le lundi 3 juin, pour parler de cuisine vietnamienne et pour présenter son livre Secrets from my Vietnamese Kitchen. À ses côtés et au fourneau, le critique gastronomique Chris Nuttall-Smith.

Ce soir-là, il ne s’agissait donc pas d’immigration ni de francophonie mais de gastronomie. Cependant, peu importe le sujet de la rencontre, c’est toujours un véritable plaisir de voir cette raconteuse naturelle à l’oeuvre. Autant dire que pendant une heure, le public de la Bibliothèque de référence s’est bien amusé.

Au fourneau, le critique gastronomique Chris Nuttall-Smith. À sa droite, Kim Thuy fait des blagues. Son côté presque enfantin charme le public. Entre les diverses anecdotes, l’auteure parle de cuisine.

Kim Thuy est très divertissante. Elle a émerveillé la salle par son talent de conteuse. Elle aurait pu être clown ou humoriste, mais elle a choisi l’écriture pour le plus grand plaisir des amoureux de littérature.