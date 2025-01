Le collectif d’artistes francophones Le Labo a terminé l’année par son traditionnel Bazz’art, une soirée-bénéfice festive dans ses locaux du studio 277 au 401 rue Richmond Ouest. Une sélection de 14 artistes du Labo, ainsi qu’une artiste anglophone invitée étaient disposés sur le mur de l’espace événementiel.

« Ce moment est très important à la fois pour gagner des fonds, pour le Labo, pour les artistes et les artistes émergents. Pour certains, ils montrent pour la toute première fois leurs œuvres au public », présente Dyana Ouvrard, la directrice du Labo lors de son mot d’ouverture. L’ensemble d’une trentaine d’œuvres rassemble des artistes « de tous niveaux de carrière ». Une cinquantaine de personnes se sont rendues à l’événement.

Sur le mur blanc, des photographies, des aquarelles, des dessins, des sculptures et une oeuvre consultable via des codes QR donnent un aperçu de la diversité des productions des artistes membres de l’organisation d’arts visuels. De l’abstrait, des moments instantanés, des assemblages, des photos à l’autre bout du monde, ou encore une vue sur Toronto depuis Riverdale se côtoient.

Les productions pouvaient être achetées grâce à un encan silencieux, un système d’enchères sur papier où chacun ajoute 10 $ au précédent prix.

Cet événement a lieu depuis quelques années, explique la présidente du conseil d’administration, Alexandrine Torres de Figueiredo. « Les organismes font toujours une fête de Noël et on s’est dit que ce moment était une occasion de combiner une fête et un moment de mise en valeur des artistes », décrit-elle. Pour les artistes, la soirée permet aussi de se retrouver, de parler de ses projets en cours et à venir et éventuellement d’esquisser des collaborations futures.

Les artistes francophones membres du Labo ne sont pas résidents sur place. Mais cet organisme géré par et pour les artistes avec environ 70 membres, dispose de ses bureaux, un espace de projection et d’organisation d’événements et permet aussi aux adhérents de louer un espace s’ils en ont besoin pour un projet. La vie de ce lieu unique à Toronto repose en grande partie sur la collaboration de ses membres.

L’exposition collective s’est déroulée jusqu’au jeudi 19 décembre.

Photo: Le Labo