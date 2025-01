Denis Poirier

Le samedi 7 décembre, dans l’agora de Notre Place à Mississauga, le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié accueillait une centaine de personnes pour son souper traditionnel des Fêtes. C’était également, à la demande générale, le retour du groupe folklorique Les Cuillères à Carreaux pour festoyer avec la communauté et mettre l’auditoire dans l’esprit d’un party de Noël canadien-français.

Mais avant d’en arriver là, les participants ont été conviés à l’excellent buffet qui les attendait. Administrateurs et bénévoles de l’organisme, dont plusieurs élèves des écoles Sainte-Famille et Jeunes sans frontières, ont mis la main à la pâte pour servir ce repas qui était à la hauteur des attentes des convives, sous la coordination de la directrice générale de l’organisme Lauraine Côté

Le groupe québécois Les Cuillères à Carreaux s’est ensuite emparé de la scène. Les sept musiciens et leurs chansons folkloriques n’ont pas tardé à s’enchaîner pour créer cette ambiance festive qui a fait leur réputation. Pascal Doucet, le principal chanteur de la formation, a fait rire et surtout danser les participants tout au long de la soirée. L’énergie contagieuse de la formation a emballé la foule qui en redemandait à la fin de la prestation. Généreux au possible, le groupe a poursuivi avec 20 minutes de musique rythmée et continue, au grand plaisir des nombreux danseurs.

Parmi l’auditoire, il y avait des personnes de toutes origines qui n’ont pas eu le choix d’être initiées à cette musique entraînante faisant partie des mœurs et traditions de leur nouveau pays d’accueil. Des employées des garderies du Cercle de l’amitié, majoritairement des immigrantes, des étudiants au collège La Cité, des élèves des écoles françaises, tous ont pu apprécier ce spectacle rythmé et apprendre les pas de ritournelles et autres danses du folklore canadien-français.

Le souper des Fêtes du Cercle de l’amitié a donc été une soirée mémorable, alliant convivialité et musique festive. Cet événement a non seulement permis aux participants de savourer un délicieux repas préparé avec soin, mais aussi de découvrir ou redécouvrir les richesses du folklore canadien-français grâce à l’enthousiasme communicatif des Cuillères à Carreaux. Bref, un franc succès grâce à toute une équipe de bénévoles sous la coordination de Lauraine Côté

Cet esprit de communauté et de partage a fait de cette soirée un moment exceptionnel, où les participants ont célébré ensemble la culture, la diversité et la chaleur des Fêtes. Mais ce n’est pas tout, car d’autres événements tout aussi festifs et enrichissants sont à prévoir en 2025, notamment le retour du carnaval Joie de vivre, qui promet de rassembler à nouveau petits et grands pour des moments inoubliables de joie et de solidarité. Le Cercle de l’amitié, toujours animé par sa volonté de tisser des liens entre les générations et les cultures, continue de faire vivre des instants de bonheur collectif.

Photo : Le populaire groupe musical Les Cuillères à Carreaux a créé une ambiance festive.