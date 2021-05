La fête des Mères existe depuis la nuit des temps partout autour du globe sous diverses formes. Au printemps, les Grecs de l’Antiquité célébraient la déesse Rhea, mère de Zeus et symbole de la fertilité et de la maternité.

Au XVIe siècle en Angleterre, les gens observaient une cérémonie religieuse où les grandes familles se réunissaient pour la journée afin de participer à la messe. Petit à petit, cette célébration a évolué vers sa forme présente que l’on connaît comme l’achat de cartes et de bouquets de fleurs pour les mères dans nos vies.

En fait, la commercialisation de la fête des Mères a seulement commencé après son inauguration en 1914 et sa militante Anna Jarvis, qui avait travaillé si fort pour que la journée soit reconnue, en est horrifiée.

C’est d’ailleurs sa mère, Ann Reeves Jarvis, qui intègre les premières versions américaines de cette fête sous forme de journées de réconciliation durant la guerre civile des États-Unis.

En 1868, elle crée un comité pour favoriser l’amitié et le sentiment de communauté entre les mères des deux côtés de la guerre sous le nom de « Fête de l’amitié des mères ».

Entre les années 1908 et 1920, lorsque la fête des Mères devient célébrée à travers le pays, la fille, Anna Jarvis, change de camps et réprimande les commerçants qui profitent de cette célébration supposément privée et familiale pour vendre des fleurs, gâteries et cartes.

Elle passe le reste de sa vie à vouloir l’abolir, car elle s’attriste au fait que la commercialisation noircisse les idées initiales de sa mère.

De nos jours, la fête des Mères rivalise avec la puissance des autres fêtes du calendrier nord-américain telles que la Saint-Valentin et Pâques. Les appels téléphoniques le jour de la fête des Mères se chiffrent autour de 122 millions. C’est le plus grand nombre d’appels de n’importe quel autre jour de l’année. Environ le quart des fleurs achetées pendant l’année sont pour la fête des Mères.

C’était aussi une journée très occupée pour les restaurants, avant la pandémie. Au Mexique, le président de l’Association nationale de la restauration, Manuel Gutierrez, affirme qu’en temps normal c’est la journée la plus occupée de l’année pour.eux.

En Inde, il y a la célébration Durga-Puja, en honneur de la mère déesse Durga, où les fervents fêtent pendant plusieurs jours.

En Thaïlande, la fête des Mères est célébrée au mois d’août, jour de l’anniversaire de leur reine mère Sirikit. Cette année, à cause du confinement, peut-être que les célébrations seront plus à l’image de la vision initiale paisible d’Ann et d’Anna Jarvis.

SOURCE – Élodie Dorsel