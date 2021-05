En ce qui concerne les actions posées par les gouvernements pour contrôler et faire baisser le taux de transmission du coronavirus, les administrations des grandes villes ne sont pas en reste face au provincial et au fédéral. Ainsi, Toronto coordonne présentement une vaste campagne de vaccination et une plus grande proportion de ses résidents ont ainsi accès plus facilement à cette protection contre les symptômes graves du coronavirus.

Or, il est facile de perdre le fil avec toutes ces règles qui changent dans le temps et en fonction du lieu. Diala Homaidan, porte-parole de la Ville de Toronto, fait le point sur ce que la métropole ontarienne a mis en place : « Depuis le 6 mai, toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, les personnes souffrant de problèmes de santé à haut risque et les travailleurs essentiels incapables de travailler à domicile et qui font partie du groupe 1 de la province sont éligibles pour prendre un rendez-vous pour un vaccin ».

Le groupe 1 désigne une catégorie de professionnels très diverse : chauffeurs d’autobus scolaires, policiers, travailleurs agricoles, employés des services funéraires, etc.

Les critères d’admissibilité étant plutôt complexes, différant tant soit peu en fonction du lieu (pharmacies, cliniques mobiles, fournisseurs de soins primaires, etc.) et englobant de semaine en semaine de plus en plus de gens, il est préférable de s’informer avant d’entreprendre toutes démarches pour se faire vacciner. Pour en apprendre davantage, le plan de vaccination du gouvernement ontarien est accessible par le biais du site ontario.ca/fr/page/gouvernement-de-lontario.

La section du site Web de Toronto consacrée à la pandémie, c’est-à-dire toronto.ca/covid19, précise également, comme le rappelle Mme Homaidan, que la Ville autorise aussi la prise de rendez-vous pour se faire vacciner pour les personnes de 18 ans et plus qui résident sur le territoire de l’un ou l’autre des 53 codes postaux considérés comme des zones à risques.

C’est aussi sur ce site que les Torontois peuvent accéder à un bon résumé des règles en vigueur et pour prendre rendez-vous à une clinique d’immunisation municipale. Il y en a neuf dispersées dans les différents secteurs de la ville et les Torontois peuvent choisir de se rendre où bon leur semblent. Les rendez-vous peuvent être pris par l’entremise du site ou en téléphonant au 1-888-999-6488.

« Si vous n’êtes pas encore éligible, encouragez les personnes qui le sont à prendre rendez-vous », suggère Diala Homaidan.

Cela est d’autant plus facile que la Ville de Toronto s’assure que ses ressources et son personnel soient compris des locuteurs d’un grand nombre de langues, y compris le français. Ceux qui se rendent dans une clinique municipale peuvent aussi être accompagnés de quelqu’un d’autre à des fins d’interprétation linguistique.

« On essaie de faire ça confortable pour tout le monde », commente Mme Homaidan. Une vaste gamme d’information liée à l’itinéraire à suivre pour se rendre aux cliniques, à l’accessibilité, au stationnement, etc., se trouve aussi sur le site Web de la Ville afin de rendre aussi faciles que possible les démarchent qu’entreprennent ceux qui font le choix de se faire vacciner.

Selon la porte-parole de la Ville de Toronto, la vaccination va de pair avec la tranquillité d’esprit : « C’est pour vous protéger, protéger vos proches et votre communauté ». Voilà l’essentiel du message de l’administration municipale qui entend bien vacciner autant de gens que possible dans les plus brefs délais.

Bon nombre de Torontois misent sur le retour des températures estivales sensées contribuer au ralentissement de la propagation du coronavirus ou à tout le moins correspondre avec un desserrement des restrictions. Avec la campagne de vaccination, ce désir pourrait éventuellement devenir réalité.