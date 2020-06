Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) est heureux d’annoncer la nomination de Gina Kozak au poste de surintendance de l’éducation. Elle succédera à Jérôme Pépin, qui quittera ses fonctions à la fin de la présente année scolaire pour une retraite bien méritée.

Mme Kozak cumule plus de 20 ans d’expérience en éducation. Originaire de la région de Toronto, elle a même poursuivi ses études au sein d’une école du Csc MonAvenir, anciennement Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud.

Diplômée de l’Université de Toronto et de la Laurentienne à Sudbury, elle détient une maîtrise en éducation de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario.

Elle a enseigné pendant plus de 13 ans dans les écoles du Grand Toronto du Csc MonAvenir. En 2007, elle a été nommée conseillère pédagogique et, de 2011 à 2013, elle a été enseignante accompagnatrice pour appuyer les écoles dans la mise en place de pratiques gagnantes en littératie et numératie.

En 2013, elle a été nommée directrice de l’École élémentaire catholique (ÉEC) Saint-Noël-Chabanel à Toronto et occupe, depuis 2017, le poste de direction de l’ÉEC Le-Petit-Prince à Maple.

Au fil de sa carrière, Mme Kozak s’est distinguée par la qualité de son leadership, de sa capacité de transformation au sein des écoles qu’elle a gérées et dernièrement, de ses accomplissements dans la mobilisation de son équipe école dans la livraison d’une éducation à distance de qualité.

Mme Kozak entrera en poste à la fin de la présente année scolaire et travaillera, d’ici là, de près avec l’équipe de gestion pour la transition des dossiers.

« C’est avec enthousiasme que j’entreprends ce nouveau rôle au sein de l’équipe dynamique des surintendances du Csc MonAvenir, a confié Mme Kozak. Ensemble, je suis convaincue que nous allons poursuivre dans notre mission de permettre à chaque élève de croître dans notre système en assumant son identité francophone et catholique avec fierté, assurance et conviction tout en développant les compétences globales requises pour son épanouissement. »

Le poste de direction de l’École élémentaire catholique Le-Petit-Prince sera affiché sous peu pour recrutement.

SOURCE – Csc MonAvenir

PHOTO – Gina Kozak avec quelques élèves