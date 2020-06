Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et la Fondation franco-ontarienne (Fondation) distribuent des fonds de solidarité de 3000 $ à deux associations : La Maison d’hébergement pour femmes francophones de Toronto et Action Positive VIH-sida.

La Maison d’hébergement pour femmes francophones reçoit 2000 $ pour fournir des produits d’hygiène personnel et de première nécessité aux femmes et enfants. Les fonds serviront à l’achat de certains produits tels que des couches pour bébés, serviettes hygiéniques, savons, laits de toilette, et médicaments.

Action positive reçoit 1000 $ pour fournir des cartes d’épicerie à ses membres les plus démunis et les aider à s’équiper en matière d’équipements de protection personnelle (gants, masques, etc.).

Le CCO et la Fondation ont annoncé la création d’un fonds de solidarité en vue de mobiliser des ressources supplémentaires pour contrer les effets de la pandémie de la COVID-19, le 9 avril dernier. Ce fonds a pour but d’aider, appuyer et accompagner au mieux les associations franco-ontariennes touchées par la COVID-19 pendant et après la pandémie. Il demeure ouvert et il est toujours possible de faire un don.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce projet de coopération! Le CCO et la Fondation se sont engagés à ce que ce fonds soit renouvelé pour aider à moyen-long terme les organisations franco-ontariennes ayant besoin d’appui. Nous espérons recevoir d’autres dons pour aider toujours plus d’organisations », souligne Julien Geremie, le directeur général du CCO.

« Ces deux contributions à des organismes illustrent parfaitement de quelle façon tangible les dons de particuliers peuvent en aider d’autres dans leurs besoins. Nous aimerions remercier les premiers donateurs et encourageons la population à faire un don pour poser un geste » explique Marc Chénier, directeur général de la Fondation.

Un comité interne prévoit se réunir tous les trois mois pour acheminer les fonds aux organisations s’étant inscrites au préalable sur le formulaire dédié. La prochaine réunion du comité aura lieu début septembre pour sélectionner le ou les organismes bénéficiaires d’autres fonds.

SOURCE – CCO