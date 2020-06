Les membres de la formation musicale Les Chiclettes, en collaboration avec la Fondation franco-ontarienne, sont fières de remettre la bourse d’études #JEMAIME au montant de 1500$ à Ronit Strobel-Dahan de Toronto. La maman de trois enfants entamera un baccalauréat en éducation à l’université d’Ottawa dès le mois de juillet.

Après avoir fait une maîtrise en études religieuses, élevé trois enfants et réaliser que le chemin professionnel qu’elle avait entamé n’était pas le bon, Ronit Strobel-Dahan devient suppléante dans les écoles de Toronto. Retourner sur les bancs d’école pour entreprendre un baccalauréat en enseignement s’impose alors naturellement. La conciliation études-famille-travail débutera dans quelques semaines.

« Chaque jour, comme suppléante, je découvre comment danser un tango avec de nouveaux élèves et je suis une suppléante heureuse. Je passe des journées savoureuses et drôles avec mes élèves. J’apprends dans la bonne humeur et le respect. Je donne tout ce que j’ai mais je reçois aussi énormément. Je rentre à la maison le soir couverte de dessins et comblée d’être au bon endroit, sur mon X comme on dit. Alors je me dit GO, je me lance un nouveau défi : devenir enseignante (reconnue par l’ordre des enseignants (es)) en Ontario français », explique Mme Stobel-Dahan.

Les Chiclettes ont reçu cette année plus de 30 candidatures de femmes de tous les horizons et de toutes les régions de l’Ontario. Comme chaque année, Les Chiclettes ont fait appel à un jury composé de trois femmes de l’Ontario pour évaluer les demandes. La bourse #JEMAIME est maintenant rendue possible grâce à l’appui de la Fondation franco-ontarienne.

Les Chiclettes donnent rendez-vous à la communauté pour la 5e édition de la bourse d’études #JEMAIME dès le 8 mars 2021.

SOURCE: Les Chiclettes (MLX Productions)