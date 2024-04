Le ministère de l’Éducation a annoncé le 3 avril un octroi de 27,4 millions $ au Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) pour la construction d’une école secondaire catholique de langue française à Milton.

« L’éducation en français est d’une importance cruciale pour l’économie et la prospérité futures de l’Ontario et c’est pour cela que notre gouvernement est fier de financer la construction d’une école secondaire catholique de langue française ultramoderne à Milton, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation.

« Nous sommes fiers de financer une première école secondaire de langue française à Milton, dans le cadre de notre engagement continu à construire des écoles plus rapidement, en particulier dans les communautés en croissance de Halton et d’ailleurs. »

Le conseiller scolaire de la région de Halton, Dominique Janssens, se réjouit de cette annonce. « La population francophone du nord de la région de Halton est en forte croissance. Le Csc MonAvenir a d’ailleurs ouvert deux écoles élémentaires à Milton en l’espace de 12 ans. Après la 6e année, les élèves des écoles élémentaires Saint-Nicolas et Sainte-Anne doivent se rendre à l’école secondaire Sainte-Trinité à Oakville pour se prévaloir de leur droit à une éducation catholique de langue française, poursuit M. Janssens.

Cette troisième école du Csc MonAvenir à Milton permettra aux élèves de faire leurs études secondaires près de leur domicile, ce que les familles attendent avec impatience depuis plusieurs années. »

Cette nouvelle école pourra accueillir plus de 500 élèves de la 7e à la 12e année. Une garderie de langue française sera également construite sur le site afin d’offrir un service de garde de 49 places.

« Le Csc MonAvenir remercie le ministère de l’Éducation de financer ce projet pour les familles catholiques et francophones du nord de la région de Halton, un projet qui était une demande prioritaire depuis 2018 », affirme Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir.

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les familles francophones de Milton et nous tâcherons de faire de ce projet une réalité dans les plus brefs délais possibles. L’administration a d’ailleurs déjà identifié un terrain et est en cours de négociations en vue d’en faire l’acquisition, en collaboration avec le ministère de l’Éducation. Cette nouvelle école aura un impact durable sur l’avenir de nombreuses générations de jeunes francophones » déclare la directrice de l’éducation, Nicole Mollot.

Source : Csc MonAvenir

Photo : Les ministres Peter Bethlenfalvy et Stephen Lecce (au centre) entourés des représentants du Csc MonAvenir