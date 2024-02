Le plus grand musée au Canada se prépare avec sa programmation rehaussée et le retour d’un dinosaure célèbre à offrir à ses visiteurs des activités inoubliables lors de la fin de semaine du Jour de la famille.

Pour donner à ce week-end une touche très spéciale, l’entrée pour toutes les personnes visitant le Musée royal de l’Ontario (ROM) sera gratuite ce jour-là soit le lundi 19 février, y compris pour l’accès à toutes les expositions temporaires habituellement en supplément. Le week-end du ROM consacré au Jour de la famille se déroulera du samedi 17 au lundi 19 février inclusivement.

Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs pourront découvrir la majesté de Zuul, le célèbre ankylosaure du ROM, qui revient tout juste d’une tournée triomphale au Japon. Pendant quelques semaines seulement, il pourra à nouveau se retrouver face à face avec le « destructeur de tibias », un dinosaure à l’armure rugueuse munie de pointes et doté d’une queue en forme de massue.

Zuul a la particularité d’être reconnu comme un des squelettes les plus complets de son espèce jamais découverts. En plus du retour de Zuul, le ROM présentera un éventail d’activités passionnantes, d’ateliers captivants et des expositions variées. Les activités seront incluses avec le billet d’entrée grand public tout au long du week-end. Il s’agit d’une merveilleuse occasion de découvrir les merveilles de l’art, de la culture et de la nature du ROM et de se créer des souvenirs durables.

« Du retour récent de Zuul à l’exposition Le Photographe naturaliste de l’année, un favori des visiteurs, le ROM promet d’être la destination par excellence pour le Jour de la famille », a déclaré Josh Basseches, directeur général du Musée.

Les visiteurs du ROM pourront tout au cours du week-end du Jour de la famille profiter d’une programmation qui sera offerte tous les jours de 11 h jusqu’à 16 h. À proximité de la populaire exposition Le Photographe naturaliste de l’année, les personnes visitant le Musée seront invitées à apprendre les noms dans la langue Anishnabemowinde certains animaux présentés dans cette exposition spectaculaire et à s’initier au photojournalisme avec des appareils photo adaptés pour les enfants fournis par le Studio Earth Rangers.

Dans l’Espace création du ROM (MakerSpace), un atelier interactif ludique, les enfants pourront découvrir l’univers de la chimie au moyen d’expériences amusantes, entre autres avec la fabrication de glu dans les séances du laboratoire pour les enfants de BASF sous le thème « La chimie amusante des polymères ».

« Notre programme d’activités dans le laboratoire pour les enfants est conçu pour promouvoir le plaisir de faire des découvertes et l’exploration scientifique dès le plus jeune âge. Grâce à ce laboratoire, les jeunes visiteurs du Musée découvriront les joies des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques et pourront s’amuser à la maison grâce à un livret d’activités », a affirmé Apala Mukherjee, présidente de BASF Canada.

Les plus jeunes enfants visitant le ROM apprécieront l’espace WonderWorks — là où le jeu croise l’apprentissage — un espace permanent du Musée qui convie les enfants à expérimenter et à entrer en contact dans un milieu interactif et amusant. D’autres activités pratiques seront proposées dans la Galerie de la famille Patrick et Barbara Keenan de la biodiversité interactive, un endroit qui présente des spécimens tactiles et des installations interactives reflétant les collections et les recherches de pointe du Musée.

Expositions temporaires durant le week-end du Jour de la famille

Veuillez noter que les expositions phares Le Photographe naturaliste de l’année et La Mort : le plus grand mystère de la vie exigent un supplément.

Le Photographe naturaliste de l’année est un concours annuel de photographies de la nature et une exposition de renommée mondiale présentant un nouvel ensemble de 100 photos célébrant leur composition artistique, l’excellence technique et des vues à couper le souffle du monde naturel.

Noelle Hamlyn : Bouées présente plus de 20 gilets de sauvetage recyclés et refaçonnés à la main par l’artiste visuelle canadienne Noelle Hamlyn. Cette exposition se penche sur l’impact des textiles et de la mode sur la qualité de l’eau de notre planète.

La Mort : le plus grand mystère de la vie est une exposition qui donne à réfléchir en explorant les réactions culturelles et naturelles face à des questions sur la vie et la mort telles : « Et si je ne veux pas mourir? », « Que deviendra mon corps? » et « Qu’arrivera-t-il à son soi? »

Renseignements sur l’entrée au ROM : Le Musée est ouvert tous les jours pendant le week-end du Jour de la famille du 17 au 19 février, de 10 h à 17 h 30. La dernière entrée pour les expositions La Mort : le plus grand mystère de la vie et Le Photographe naturaliste de l’année est à 16 h 30. Pour l’entrée gratuite, le lundi 19 février, l’accès se fera par l’entrée du Cristal Michael Lee-Chin sur la rue Bloor.

Photo : Zuul, le célèbre ankylosaure du ROM, qui revient tout juste d’une tournée triomphale au Japon.