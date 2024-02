Allison Jones

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ont annoncé le 9 février comment la province dépenserait 3,1 milliards $ de transferts fédéraux en santé : l’augmentation de l’accès aux médecins de famille, la réduction des listes d’attente et l’embauche de plus de travailleurs.

Le financement couvre trois ans sur l’entente de principe de 8,4 milliards $ sur 10 ans que le gouvernement fédéral a conclue l’an dernier avec la province. Cette enveloppe pour l’Ontario fait partie d’un transfert fédéral global de 198,6 milliards $ sur 10 ans offert par M. Trudeau il y a un an pour le financement de la santé à travers tout le pays.

L’Ontario est la cinquième province à adhérer officiellement à sa part de transferts fédéraux. La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont déjà signé des accords avec Ottawa sur ces transferts depuis 2023.

M. Trudeau était au collège Seneca à King City, vendredi dernier, pour signer l’entente avec son homologue ontarien. Il a déclaré que cet argent contribuerait à atténuer les pressions auxquelles sont confrontés les systèmes de santé partout au pays.

« L’accès aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes n’est pas ce qu’il devrait être, a déclaré M. Trudeau en conférence de presse. Les salles d’urgence sont débordées. Les gens attendent trop longtemps avant d’être opérés et les travailleurs de la santé (…) sont soumis à une pression immense et travaillent dans des conditions incroyablement éprouvantes. Nous nous concentrons donc sur la résolution de ces problèmes. »

M. Ford a déclaré de son côté que l’Ontario avait fait des progrès en matière de réduction des temps d’attente et d’amélioration de l’accès aux soins de première ligne, mais il a admis qu’il restait encore beaucoup de travail à faire.

« Cet investissement de 3,1 milliards $ sera utilisé pour des initiatives ciblées visant à continuer de renforcer notre personnel de santé, à améliorer l’accès aux services de santé familiale, à améliorer les programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et à élargir l’accès à la santé numérique », a-t-il déclaré.

Bon nombre des éléments pour lesquels l’Ontario s’est engagé à utiliser les transferts fédéraux sont des programmes pluriannuels déjà annoncés, et les responsables affirment que cela aidera la province à bâtir sur ce qui est déjà en cours.

Le gouvernement Ford affirme que 30 millions $ par année aideront à créer davantage d’équipes de soins de première ligne, notamment des médecins, des infirmières praticiennes, des infirmières, des pharmaciens et des travailleurs sociaux.

Le gouvernement affirme aussi qu’il investira 69 millions $ par année pour aider les professionnels de la santé formés à l’étranger, notamment en prolongeant un programme qui permet aux infirmières formées à l’étranger de travailler plus rapidement dans la province et en lançant un programme pour évaluer rapidement si un médecin formé à l’étranger peut exercer immédiatement en Ontario.

De plus, le gouvernement a accepté de consacrer 40 millions $ par année à l’augmentation des inscriptions dans les facultés de médecine, avec 60 % des places postdoctorales consacrées à la médecine familiale et 71 postes spécifiquement à l’École (francophone) de médecine du Nord de l’Ontario, à Sudbury.

Toutes les provinces qui signent un accord avec Ottawa pour obtenir les transferts doivent également travailler à moderniser leurs systèmes de données sur la santé, en commençant par rendre les dossiers des patients plus accessibles et transférables à l’échelle du pays.

Les provinces doivent mesurer leurs progrès par rapport aux objectifs fixés par l’Institut canadien d’information sur la santé et rendre des comptes publiquement chaque année.

Source : La Presse canadienne

Photo : (gouvernement de l’Ontario) Selon Doug Ford, l’Ontario a fait des progrès en matière de réduction des temps d’attente.